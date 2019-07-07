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憂動大手術飢寒交迫 新療程可望緩解

2019-07-07 12:34中央社 台北7日電

動外科重大手術的病人常因禁食、體虛有「飢寒交迫」感。麻醉科醫師郭書麟今天說，透過術後加速康復療程可改善病人手術不適症狀，也能避免麻醉太淺、太深產生的併發症。

國泰綜合醫院醫療團隊和各大醫院團隊上午成立「台灣術後加速康復學會」，並舉辦專家論壇，邀各國專家分享術後加速康復療程新趨勢。

國泰醫院麻醉科主治醫師郭書麟在研討會時受訪表示，動過重大外科手術者常有一些痛苦的經驗，包含術前禁食超過10至12小時，很多病人又餓、心裡又恐懼；有些病人則是術後在恢復室冷到「皮皮挫」，蓋好幾條棉被都還是覺得冷，術後有長達半天時間都又餓又冷。

郭書麟表示，術後加速康復療程（ERAS）是創新整合醫療架構，從術前、術中麻醉、術後恢復，以實證醫學的確認結論為治療方針，目前是歐美先進國家的標準手術麻醉照護流程。

在術前，醫療團隊會先提供病人體能訓練及正確使用呼吸器訓練：術中會使用各種監測儀器，嚴密掌握病人身體水分、麻醉深度，避免病人術後水腫或因麻醉用量不當造成太早清醒或術後瞻妄。手術中也會給無菌加熱保暖衣維持體溫。

郭書麟說，ERAS術中採硬脊膜外止痛方式，搭配不同作用機制止痛藥如非嗎啡類止痛藥等，比起以往術後單純採靜脈注射嗎啡類止痛藥，大幅改善病人術後又吐又暈等麻醉藥副作用。術後病人因副作用減少，可儘早進行抬臀、深呼吸等，加速康復。

根據國泰的臨床經驗，ERAS可幫助病人減少疼痛感、噁心嘔吐感5成、提早2天正常飲食、提早2.3天下床活動、提早拔除尿管30小時及減少住院天數2.71天。

術後加速康復療程適用10至20種重大外科手術，郭書麟說，最主要使用族群多是動癌症手術者，因癌友身體狀況比較不好，且手術的創傷衝擊較大，術後加速康復療程可幫忙緩解身心理的不適。

郭書麟說，舉辦研討會是希望讓愈來愈多專業人士了解ERAS的臨床實務經驗，也投入相關宣導，希望造福更多病人，提升術後照護品質。

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