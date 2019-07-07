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有食譜！ 原來降壓餐 可以吃得這麼美味

2019-07-07 11:53聯合報 記者何定照╱即時報導

高血壓人人怕，不少患者想到為顧身體，好像什麼都不能吃，感到生活無趣，甚至乾脆不管醫囑。營養師李姿儀結合健康知識與美味烹調，出版新書《降血壓精確飲食》（帕斯頓出版），讓健康也能很可口。

書中介紹六大類建議食材，例如蔬菜類中，薏仁可擴張血管、南瓜和綠豆排鈉功效強、番茄所含番茄紅素可降低鈉離子濃度、黑木耳減輕血液對血管壁壓力、海帶阻止血液變黏、紫菜改善血管狹窄，都有助降低血壓。金針菇還能降低發生中風機率。

豆蛋魚肉類方面，牛瘦肉含鋅，雞肉有膠原蛋白，鮭魚含不飽和脂肪酸，鮪魚含鮪魚鈦，都有助降壓。水果中，蘋果含鉀，香蕉鉀離子高，奇異果含葉黃素，柿子高鉀，檸檬和紅棗都含維生素P，也都可降壓。核桃所含不飽和脂肪酸，可保持血管彈性。

書中根據這些食材，設計出一周三餐食譜，從主餐、湯品、點心、飲料統統有。例如所介紹力行降壓的第一天，早餐可吃大麥薏仁粥、哈密瓜沙拉、香蕉冰淇淋，午餐可吃清蒸魚佐鮮蔬、蓮霧、西瓜檸檬汁，晚餐吃南瓜烤雞、四季鮮蔬、玫瑰花茶，是不是光看就賞心悅目呢？

書中另有高血壓合併糖尿病、高脂血症、腎功能減退、腦中風、冠心病、高膽固醇血症等飲食指南，還有地雷飲食列表。高血壓患者最關心的13個問題、防治高血壓七大秘訣等，也都能幫助潛在患者。

榮欣診所營養師李婉萍說，預防高血壓常會採取DESH得舒飲食，也就是要高鉀、高鎂、高鈣、低鈉飲食，因為高鉀才能跟鈉離子平衡。像這次食譜中的大麥、薏仁，就都富含鉀離子。

李婉萍也說，觀察該食譜，還可發現它利用鳳梨的甜度與酸度等配料，取代過多的鹽分攝取，是很好的天然提味方式。

●大麥薏仁粥、哈密瓜沙拉、香蕉冰淇淋

材料：

大麥20g、薏仁20g、低脂奶240cc、核桃2粒、雞蛋1個、優格90g、紅蘿蔔50g、小黃瓜50g、哈密瓜150g、香蕉70g

做法：

1. 取小麥和薏仁，加水煮熟後拌入核桃以及低脂奶，即完成大麥薏仁粥。

2. 取500cc水後將蛋放入煮15分鐘，取出剝殼切片，作為沙拉拌料。

3. 將紅蘿蔔、小黃瓜、哈密瓜切丁後和蛋混合，淋上優格即可。

4. 去皮香蕉放入冰箱冷凍6小時，取出後以調理機打勻，即是香蕉冰淇淋。

●清蒸魚佐鮮蔬、蓮霧、西瓜檸檬汁

材料：

十穀米飯80g、傳統豆腐80g、鯛魚片35g、洋蔥10g、蔥10g、辣椒5g、蘑菇25g、 地瓜葉100g、蒜頭5g、義大利香料鹽1g、醬油一茶匙、橄欖油7.5g、香油5g、蓮霧180g、西瓜365g、紅西瓜100cc

做法：

1. 十穀米加水煮熟，盛裝備用。

2. 將鯛魚片放在蒸盤中，放入洋蔥、蘑菇以及醬油後蒸15至20分鐘後放上蔥、辣椒以及香油。

3. 取傳統豆腐放至開水中汆燙1分鐘後，放上蒸魚淋上湯汁再撒上蔥花即可。

4. 油熱鍋後，放入蒜頭先爆香3分鐘，放入地瓜葉拌炒5至7分鐘，再拌上義大利香料鹽即可。

5. 蓮霧洗淨切塊即可。

6. 將紅西瓜放入調理機後打成汁，再加入檸檬汁拌勻，即成西瓜檸檬汁。

●南瓜烤雞、四季鮮蔬、玫瑰花茶

材料：

南瓜220g、雞腿70g、四季豆50g、紫洋蔥50g、玉米筍50g、橄欖油5g、腰果2粒、薑片5g、蔥5g、胡椒鹽1g、鹽0.5g、鳳梨205g、玫瑰花茶包1包。

做法：

1. 先將南瓜加上薑片蒸熟，再撒上2粒腰果，以及155g鳳梨切塊備用。

2. 薑片下鍋乾煸一下，再放入雞腿肉小火煎，雞皮煎出金黃色脆樣後翻面繼續煎，再放入蒜片煎出蒜香，讓雞肉兩面都上色後灑上胡椒鹽及蔥末。

3. 取橄欖油於鍋內，放入四季豆、紫洋蔥、玉米筍及鹽、20cc的水，於鍋內炒熟即可。

4. 利用玫瑰花茶包泡開後，加入50g鳳梨打成汁後，再煮開即可飲用。

南瓜烤雞（左上）、四季鮮蔬（右）、玫瑰花茶（右上）。圖／帕斯頓提供
南瓜烤雞（左上）、四季鮮蔬（右）、玫瑰花茶（右上）。圖／帕斯頓提供
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清蒸魚佐鮮蔬、蓮霧（右中）、西瓜檸檬汁（左上）。圖／帕斯頓提供
清蒸魚佐鮮蔬、蓮霧（右中）、西瓜檸檬汁（左上）。圖／帕斯頓提供
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大麥薏仁粥（左）、哈密瓜沙拉（右下）、香蕉冰淇淋（右上）。圖／帕斯頓提供
大麥薏仁粥（左）、哈密瓜沙拉（右下）、香蕉冰淇淋（右上）。圖／帕斯頓提供
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