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中南部有雨到周六 這三天豪大雨發生機率高

2019-07-07 08:48聯合報 記者曹悅華╱即時報導

這周受到西南風影響，中南部要注意不定時陣雨。中央氣象局說，尤其9日到11日，水氣增多，下雨範圍更廣，局部豪大雨機率高，出門宜攜帶雨具。

氣象預報員陳建安說，今天開始到13日，受到西南風影響，中南部地區要注意不定時陣雨，南部雨時長，斷斷續續有雨，北部跟東半部則是多雲到晴天氣型態，中午過後近山區留意午後雷陣雨。

陳建安說，氣溫方面各地偏高，在32到33度間，受到西南風影響，背風面北部跟東半部會更熱，有可能來到34到35度，花東縱谷、台中大雨則可能36度以上，有焚風發生可能性。各低低溫則落在26到27度。

陳建安說，今上午6時54分，氣象局已針對花蓮、台東發布高溫資訊，花蓮縣留意36度以上，台中縣則要注意連續三天36度以上，務必做好防曬。今天中南部地區、恆春半島、澎湖也要留意長浪。

至於明天天氣，陳建安說，和今天很類似。9日開始水氣增多，中部下雨範圍更廣，局部大雨或是豪雨機率高，北部、東半部地區，午後雷陣雨也會比較明顯。到了12日、13日，仍會受到西南風影響，只是水氣會減少，回到今明兩天的感覺。

陳建安說，未來一周在西南風影響下，中南部山區會有不定時降雨，尤其9到11日不排除到大雨跟豪雨等級，其他地區則是要留意午後較大雨勢。

未來一周氣溫，陳建安說，都是溫暖到熱，低溫平均26到28度，高溫則落在32到35度間，中南部因為下雨關係，南部高溫會低一點，落在32度，中部33度，北部、東半部則是34到35度，花東縱谷、台東大武及大台北盆地，這周甚至會來到36度高溫。

這周受到西南風影響，中南部要注意不定時陣雨。本報資料照片
這周受到西南風影響，中南部要注意不定時陣雨。本報資料照片
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