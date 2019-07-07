吳德榮：午後雷陣雨不排除劇烈天氣 高溫上看37度

2019-07-07 07:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天西南季風持續輸送低層水氣至台灣附近；迎風面的西南部，因地形抬升，有局部陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫雨的機率。

他說，午後對流發展，有局部的雷陣雨，中部地區及北台灣鄰近山區機率較高。不排除劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，要注意氣象局的特報。

大氣偏暖，白天未降雨時，天氣悶熱，他說，過山沉降更會在花東縱谷及東南部造成高溫。北部氣溫約在25至35度、中部24至34度、南部25至34度、東部24至37度。

吳德榮說，明天至周四西南季風的型態持續；迎風面的西南部，有局部陣雨或雷雨；午後對流發展，亦有局部的雷陣雨。隨著大氣不穩定度的變化，期間的雨量有大有小、發生劇烈天氣的機率有高有低。不過，整段期間大氣是偏不穩定的，要持續注意氣象局的特報。由於盛行西南季風，大氣偏暖，白天未降雨時，天氣都很悶熱。