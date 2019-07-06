親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

【即時短評】17天罷工 長榮空服員贏了什麼？

第十屆廣達游藝獎揭曉 打造校園藝術達人

2019-07-06 22:20聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

由廣達文教基金會與教育部共同主辦的第十屆廣達游藝獎，今天(6日)傍晚在廣達研發中心圓滿落幕。頒獎典禮以「囍聚」為主軸，安排前九屆導覽達人首獎得主回娘家，過去這些優秀得主如今多數已成長為傑出的青年。

廣達文教基金會指出，十年前廣達文教基金會與教育部攜手合作辦理這個獎項，內容包括激發教師創新的「創意教學」團隊獎，鼓勵與肯定默默奉獻教育的行政團隊最高榮譽「行政推手獎」，以及培養孩子思考、鑑賞與提升表達能力「導覽達人獎」。

教育部長潘文忠致詞時表示，教育部推廣「美感教育」，目的也是希望孩子在學習過程中，學習美感的素養，而「美感」和「藝術」是一個國家非常重要的軟實力。他指出，日後若談到台灣中小學生培育藝術素養，這個象徵美感教育的競賽平台「廣達游藝獎」一定會被記上一筆。

潘文忠指出，蔡英文總統昨頒發的總統教育獎，獲獎的洪育琳也是游藝獎導覽達人。洪育琳是在三年級暑假發現罹患罕見疾病馬凡氏症，但她不畏疾病折磨，樂觀堅毅，克服身體上的不適，仍在五年級參加如廣達游於藝導覽小尖兵，她將自己的故事融入在內容裡，過人的膽識與口才讓她榮獲第九屆游藝獎導覽達人首獎。

廣達集團董事長林百里則表示，藝術啟蒙是創新的根源，尤其進入AI時代，孩子將面臨更大的挑戰。廣達文教基金會的「游於藝」活動已耕耘十五年，將與去年開辦的「游於智」持續為台灣孩子打造平台，一個是心的信練，一個是腦的訓練，心腦必須均衡發展。

今年游藝獎參賽學生人數高達859人，是十年來之冠，參賽區域也創下含金、馬、澎外島全台22縣市無缺席紀錄，參賽者還擴及越南、印尼及馬來西亞三國台校，投入互動的校園師生及家庭成員人數超過上萬人。

本屆頒獎典禮最大亮點仍舊集中在學生爭奪的導覽達人獎項上，國小組與中學組各六名入圍者各具特色，首獎得主將獲得廣達文教基金會全額補助九天奧地利深度實境探索的獎勵。

第十屆廣達游藝獎獲獎名單：

創意教學獎首獎 / 台東縣新生國小、嘉義市大同國小

行政推手獎 / 台中市仁美國小張永雄校長、謝婉妮老師，南投縣富功國小陳明正校長

行政團隊

薪火相傳獎 / 台北市松山國小 游鴻池校長、徐家莆主任

創意策略獎 / 台中市仁美國小 張永雄校長、謝婉妮老師

游藝開拓獎 / 南投縣富功國小 陳明正校長

資源整合獎 / 台南市開元國小 李添旺校長、鄭宇盛主任

藝力不搖獎 / 屏東縣東興國小 溫金埕主任

導覽達人中學組首獎 /

基隆市基隆女中林茵茵、新北市青山國中葉娍妟、高雄市明陽中學黃同學

導覽達人國小組首獎 /

馬來西亞吉隆坡台校徐子晴、台南市開元國小蔡汎鍒、新竹縣東興國小謝欣悅

導覽達人網路人氣獎

中學組 / 新北市青山國中小葉娍晏

國小組 / 新竹縣竹北國小葉芯妤

第十屆廣達游藝獎頒獎典禮。圖/廣達文教基金會提供
第十屆廣達游藝獎頒獎典禮。圖/廣達文教基金會提供
分享

教育部馬來西亞
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

補教師躁鬱症逃家當街友 用自己當教材逆襲變人生導師

2019-07-06 20:24

衛福部試辦精神病友協助計畫 每月補助最高4000生活費

2019-07-06 18:34

空服員罷工落幕 學者：長榮當務之急是修補勞資關係

2019-07-06 22:31

中國花蓮包機航線復航 旅客帶肉鬆開罰20萬

2019-07-06 21:51

海外留學人數增 葉丙成：畢業不一定要馬上回台

2019-07-06 21:42

全基因體定序技術立功 國衛院助罕病確診率提升63%

2019-07-06 18:57

影／九校爭霸各秀絕技！全國高中職儀隊決賽 熱力四射

2019-07-06 17:35

腋下兩塊濕好尷尬 食藥署：睡前擦止汗劑更具效果

2019-07-06 16:44

回響／立槳衝浪意外頻傳 觀光局要地方管挨批：太離譜

2019-07-06 16:11

8.8公尺攀爬塔、太空人訓練儀！北市5座「兒童遊戲場」玩到瘋又免費

2019-07-06 15:26

回響／網上攬客金山禁止水域玩SUP 北觀處函文下架

2019-07-06 14:34

省小錢虧很大？地勤人員曝第三方購票的隱形風險

2019-07-06 13:52

動物用人藥爭議 食藥署、農委會8月討論

2019-07-06 13:09

67歲胰臟癌末期還有1線生機！勇伯分享心得

2019-07-06 12:42

為生物開路 公路生態回來了

2019-07-06 12:32

線狀對流移入中 苗栗至彰化防大雨

2019-07-06 12:31

鼓勵機車考照上駕訓班 交通部補助1000元

2019-07-06 12:31

獸醫能否合法開人用藥給毛小孩 唐鳳8月主持協作會議

2019-07-06 12:01

守護蝙蝠 台2線季節性降速最快明年對超速開罰

2019-07-06 11:48

壯觀！國中生買珍奶自備62個環保杯 基隆知名手搖：看了很感動

2019-07-06 11:23

現開澎湖生蠔無限享用！星級酒店推出佛心價 學生再打79折

2019-07-06 11:06

立槳SUP新手看過來 想上手救生裝備要帶齊

2019-07-06 09:44

影／立槳法令有漏洞 「不補哪天會出大事！」

2019-07-06 09:42

立槳意外一次10人被沖走 專家提醒避流、浪、風、潮

2019-07-06 09:40

小暑好濕熱 中醫師籲女性應注意此症

2019-07-06 09:14

氣象局：中南部仍有明顯雨勢 下周五才會緩和

2019-07-06 09:06

健康你我他╱沖澡多喝水 人變水噹噹

2019-07-05 23:18

賣菸給未成年 連鎖超商倍增

2019-07-05 23:14

撞傷前額長出「角」 竟是脂肪瘤

2019-07-05 23:11

科普好健康╱慢性疼痛不能忍 小心習慣了 沒問題也痛

2019-07-05 23:07

明起到下周四要帶傘！南部下大雨 其他地區午後雷陣雨

2019-07-05 21:57

全台「最有錢」博物館 邀你好好認識「孔方兄」

2019-07-05 21:42

「反鐵籠公投」集會將登場 警公布交管措施

2019-07-05 20:14

為兒使盡洪荒之力吹起造型泳池 鐵肺媽媽歎：幫老公都沒這麼賣力

2019-07-05 20:00

研究：肥胖天註定 飲食和運動影響更大

2019-07-05 19:49

暑假志工到寒溪無處落腳 泰雅神父為蓋宿舍奔走募款

2019-07-05 17:51

影／房東電費怎麼收合理？禁超過夏季最高級距每度金額

2019-07-05 17:31

走闖澳門路地裏 用街頭塗鴉做澳門尋寶者

2019-07-05 16:40

哥吃的不是麵包是回憶！從小吃到大的「話題麵包王」是誰

2019-07-05 15:45
看更多

熱門文章

壯觀！國中生買珍奶自備62個環保杯 基隆知名手搖：看了很感動

2019-07-06 11:23

高雄本和里群聚一日暴增3例 防疫人員驚見27個蚊子窩

2019-07-06 19:35

氣象局：中南部仍有明顯雨勢 下周五才會緩和

2019-07-06 09:06

每日星座運勢／雙魚適合走訪的一天 有利於個人運勢

2019-07-06 00:00

省小錢虧很大？地勤人員曝第三方購票的隱形風險

2019-07-06 13:52

立槳意外一次10人被沖走 專家提醒避流、浪、風、潮

2019-07-06 09:40

小暑好濕熱 中醫師籲女性應注意此症

2019-07-06 09:14

影／立槳法令有漏洞 「不補哪天會出大事！」

2019-07-06 09:42

台南本土登革熱再添一例！開山里出現第3例

2019-07-06 19:52

遏阻登革熱 台南、高雄區域聯防

2019-07-05 23:03

「煎烤鴨胸」像「酸菜鴨肉冬粉」？一號糧倉新菜大玩「台灣時代感」

2019-07-06 00:56

熱死人！夏天高溫熱傷害 醫：嚴重恐危及生命

2019-07-06 14:31

仲夏寶島號徜徉花東縱谷 日本鐵道迷來台追火車

2019-07-06 16:35

67歲胰臟癌末期還有1線生機！勇伯分享心得

2019-07-06 12:42

影／圓仔6歲生日大啖慶生冰蛋糕 粉絲爭相目睹Q模樣

2019-07-06 11:04

鼓勵機車考照上駕訓班 交通部補助1000元

2019-07-06 12:31

【晨光幫幫忙】劉昭儀、楊宇帆／土生土長土實力

2019-07-06 06:00

補教師躁鬱症逃家當街友 用自己當教材逆襲變人生導師

2019-07-06 20:24

腋下兩塊濕好尷尬 食藥署：睡前擦止汗劑更具效果

2019-07-06 16:44

影／驚！馬陸大軍蠕動 讓人頭皮發麻

2019-07-06 19:39

圓仔6歲囉！ 今邀圓粉參加慶生派對

2019-07-05 23:18

回響／立槳衝浪意外頻傳 觀光局要地方管挨批：太離譜

2019-07-06 16:11

回響／網上攬客金山禁止水域玩SUP 北觀處函文下架

2019-07-06 14:34

8.8公尺攀爬塔、太空人訓練儀！北市5座「兒童遊戲場」玩到瘋又免費

2019-07-06 15:26

海外留學人數增 葉丙成：畢業不一定要馬上回台

2019-07-06 21:42

線狀對流移入中 苗栗至彰化防大雨

2019-07-06 12:31

世界3大墳墓！大阪「百舌鳥及古市古墳群」列世遺　想看得戴VR眼鏡

2019-07-06 19:48

為生物開路 公路生態回來了

2019-07-06 12:32

褲裝界的超模代表 她穿LV秋冬男裝系列百褶裙真是好看得要命

2019-07-06 11:12

圓仔6歲慶生趴 埋頭苦吃...粉絲直呼療癒

2019-07-06 11:23

高中儀隊決賽各校展身手 莊敬拿下頭籌

2019-07-06 17:33

台南市長示範登革熱孳清投藥 必要時啟動跨市聯防

2019-07-06 13:59

獸醫能否合法開人用藥給毛小孩 唐鳳8月主持協作會議

2019-07-06 12:01

衛福部試辦精神病友協助計畫 每月補助最高4000生活費

2019-07-06 18:34

登革熱易從市場爆發 台南新營區加強公有市場孳清宣導

2019-07-06 10:37

距登革熱病例僅咫尺之隔 台南南區總動員清孳

2019-07-06 10:45

擔憂立式划潛在性危險 竹市：有專業教練、救生員陪同

2019-07-06 15:27

中國花蓮包機航線復航 旅客帶肉鬆開罰20萬

2019-07-06 21:51

現開澎湖生蠔無限享用！星級酒店推出佛心價 學生再打79折

2019-07-06 11:06

科普好健康╱慢性疼痛不能忍 小心習慣了 沒問題也痛

2019-07-05 23:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top