第十屆廣達游藝獎揭曉 打造校園藝術達人

2019-07-06 22:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



由廣達文教基金會與教育部共同主辦的第十屆廣達游藝獎，今天(6日)傍晚在廣達研發中心圓滿落幕。頒獎典禮以「囍聚」為主軸，安排前九屆導覽達人首獎得主回娘家，過去這些優秀得主如今多數已成長為傑出的青年。

廣達文教基金會指出，十年前廣達文教基金會與教育部攜手合作辦理這個獎項，內容包括激發教師創新的「創意教學」團隊獎，鼓勵與肯定默默奉獻教育的行政團隊最高榮譽「行政推手獎」，以及培養孩子思考、鑑賞與提升表達能力「導覽達人獎」。

教育部長潘文忠致詞時表示，教育部推廣「美感教育」，目的也是希望孩子在學習過程中，學習美感的素養，而「美感」和「藝術」是一個國家非常重要的軟實力。他指出，日後若談到台灣中小學生培育藝術素養，這個象徵美感教育的競賽平台「廣達游藝獎」一定會被記上一筆。

潘文忠指出，蔡英文總統昨頒發的總統教育獎，獲獎的洪育琳也是游藝獎導覽達人。洪育琳是在三年級暑假發現罹患罕見疾病馬凡氏症，但她不畏疾病折磨，樂觀堅毅，克服身體上的不適，仍在五年級參加如廣達游於藝導覽小尖兵，她將自己的故事融入在內容裡，過人的膽識與口才讓她榮獲第九屆游藝獎導覽達人首獎。

廣達集團董事長林百里則表示，藝術啟蒙是創新的根源，尤其進入AI時代，孩子將面臨更大的挑戰。廣達文教基金會的「游於藝」活動已耕耘十五年，將與去年開辦的「游於智」持續為台灣孩子打造平台，一個是心的信練，一個是腦的訓練，心腦必須均衡發展。

今年游藝獎參賽學生人數高達859人，是十年來之冠，參賽區域也創下含金、馬、澎外島全台22縣市無缺席紀錄，參賽者還擴及越南、印尼及馬來西亞三國台校，投入互動的校園師生及家庭成員人數超過上萬人。

本屆頒獎典禮最大亮點仍舊集中在學生爭奪的導覽達人獎項上，國小組與中學組各六名入圍者各具特色，首獎得主將獲得廣達文教基金會全額補助九天奧地利深度實境探索的獎勵。

第十屆廣達游藝獎獲獎名單：

創意教學獎首獎 / 台東縣新生國小、嘉義市大同國小

行政推手獎 / 台中市仁美國小張永雄校長、謝婉妮老師，南投縣富功國小陳明正校長

行政團隊

薪火相傳獎 / 台北市松山國小 游鴻池校長、徐家莆主任

創意策略獎 / 台中市仁美國小 張永雄校長、謝婉妮老師

游藝開拓獎 / 南投縣富功國小 陳明正校長

資源整合獎 / 台南市開元國小 李添旺校長、鄭宇盛主任

藝力不搖獎 / 屏東縣東興國小 溫金埕主任

導覽達人中學組首獎 /

基隆市基隆女中林茵茵、新北市青山國中葉娍妟、高雄市明陽中學黃同學

導覽達人國小組首獎 /

馬來西亞吉隆坡台校徐子晴、台南市開元國小蔡汎鍒、新竹縣東興國小謝欣悅

導覽達人網路人氣獎

中學組 / 新北市青山國中小葉娍晏