海外留學人數增 葉丙成：畢業不一定要馬上回台

2019-07-06 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



海外留學生放暑假回台，世界台灣學生聯合總會今天在台北市海基會公亮廳舉辦第一屆世界台灣學生聯合總會交流大會，世界各地共63校台灣學生會代表出席，並邀請台大電機系教授葉丙成演講，主題為留學經驗分享。葉丙成建議留學生一畢業不一定要立刻回台，先累積4到5年海外工作經驗再回來，發展機會或許更好。

台灣留學生人數攀升，教育部統計每年統計世界各主要國家的我國留學人數，從103年度的5萬2031人，逐年攀升到107年的6萬7688人。選擇在海外工作的人口也漸成長，行政院主計處統計，106年國人赴海外工作人數達73萬6000人，較前一年增加8000人。

世學聯會長柯秉佑即將從美國亞歷桑納大學畢業，他表示，世學聯舉辦首屆實體交流，是為了凝聚世界各地的留學生，讓大家能多了解台灣的資訊、凝聚對鄉土的情感，緩解台灣人才外流的現況。

葉丙成2000至2005年赴美念博士，畢業後就回台灣任教，回台至今15年。他說，回台原因是意識到美國就不是他的家，白人沒把他當自己人，他也沒辦法把白人當家人。台灣也栽培他很久，所以選擇回來。除此之外，他笑稱自己很愛吃滷肉飯，也是原因之一。

面對台下近百名留學生，葉丙成建議他們不一定要一畢業就回來。因為台灣公司多半不看學歷或潛力，而是即戰力。即便在海外取得不錯的學歷，回台不見得能領取相對應的薪資。

葉丙成說，若是畢業後先在留學地累積4到5年的工作經驗，再回來台灣找機會，甚至創業，或許是不錯的發展。初出社會也要盡量參與多元事務，和不同的人認識、產生連結，逐漸建立自己的品牌，才不會讓台灣職場覺得自己是陌生人。