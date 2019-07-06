親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

高雄登革熱一日暴增3例 防疫人員驚見27個蚊子窩

操課打瞌睡又站三七步遭糾正 新兵竟出手毆值星官

補教師躁鬱症逃家當街友 用自己當教材逆襲變人生導師

2019-07-06 20:24聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

精神科醫師楊聰財（右）建議，社會新鮮人若有職場適應障礙，宜及早就醫，以免演變成焦...
精神科醫師楊聰財（右）建議，社會新鮮人若有職場適應障礙，宜及早就醫，以免演變成焦慮症或憂鬱症。圖／楊聰財提供
分享

今年40歲的小楊（化名）意氣風發地站在近百人面前，侃侃而談分享自己的生命故事，不說沒有人會發現，在講台上的小楊已經跟躁鬱症共處十年，歷經兩次強制送醫，最後甚至逃家淪為街友，但命運之神給了他一次翻身的「車票」，幸運搭上「精神病友多元社區生活」試辦方案這班列車，現在的他，有住處、有工作，甚至能四處演講，鼓舞他人。

小楊從小成績優異，大學畢業後，進入補教界，成為補習班老師，不到幾年就升遷至行政管理階層，甚至是一個團隊的小組長，但爬得越高，肩上承受的負擔越來越大，同時還要怕被其他同行補教名師，甚至同間補習班老師搶學生，他戰戰兢兢備課，保持口碑，龐大的招生及行政管理壓力，成了壓垮駱駝的最後一根稻草。

小楊在事業最高峰時罹患躁鬱症，他斷絕與外界的聯繫，每天將自己關在房間，躁症發作時曾幾乎將房子砸毀，被強制就醫兩次，小楊到現在都常這樣說，「被強制抓去醫院關著、綁在床上，對我來說是一種恥辱，我發誓要改變人生，我一定要解決，找點事情做。」但小楊長年和家人處不好，最終選擇逃家，寧可變成街友。

離家的小楊靠自己的力量找到高雄市心理復健協會，高雄市心理復健協會總幹事陳仙季回憶，第一次見到小楊是在協會辦的就業課程，他說想上課重新回到職場，多次相處後，意外得知小楊無家可歸，剛好衛福部今年1月啟動「精神病友多元社區生活」試辦方案，主要是針對領有「重大傷病卡」或「身障手冊第一類者」的精神病友協助解決就業以及居住的問題。

協會透過試辦計畫，雖然花將近半年，還是順利幫小楊找到個人租屋處，每個月提供生活費補助、租屋補助，現在一個人也可以自主生活。安居後，小楊目前也找到了新工作，正在適應職場生活，慢慢用自己的力量朝著樂業的方向前行。

復健補習
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

高雄本和里群聚一日暴增3例 防疫人員驚見27個蚊子窩

2019-07-06 19:35

衛福部試辦精神病友協助計畫 每月補助最高4000生活費

2019-07-06 18:34

全基因體定序技術立功 國衛院助罕病確診率提升63%

2019-07-06 18:57

影／九校爭霸各秀絕技！全國高中職儀隊決賽 熱力四射

2019-07-06 17:35

腋下兩塊濕好尷尬 食藥署：睡前擦止汗劑更具效果

2019-07-06 16:44

回響／立槳衝浪意外頻傳 觀光局要地方管挨批：太離譜

2019-07-06 16:11

8.8公尺攀爬塔、太空人訓練儀！北市5座「兒童遊戲場」玩到瘋又免費

2019-07-06 15:26

回響／網上攬客金山禁止水域玩SUP 北觀處函文下架

2019-07-06 14:34

省小錢虧很大？地勤人員曝第三方購票的隱形風險

2019-07-06 13:52

動物用人藥爭議 食藥署、農委會8月討論

2019-07-06 13:09

67歲胰臟癌末期還有1線生機！勇伯分享心得

2019-07-06 12:42

為生物開路 公路生態回來了

2019-07-06 12:32

線狀對流移入中 苗栗至彰化防大雨

2019-07-06 12:31

鼓勵機車考照上駕訓班 交通部補助1000元

2019-07-06 12:31

獸醫能否合法開人用藥給毛小孩 唐鳳8月主持協作會議

2019-07-06 12:01

守護蝙蝠 台2線季節性降速最快明年對超速開罰

2019-07-06 11:48

壯觀！國中生買珍奶自備62個環保杯 基隆知名手搖：看了很感動

2019-07-06 11:23

現開澎湖生蠔無限享用！星級酒店推出佛心價 學生再打79折

2019-07-06 11:06

立槳SUP新手看過來 想上手救生裝備要帶齊

2019-07-06 09:44

影／立槳法令有漏洞 「不補哪天會出大事！」

2019-07-06 09:42

立槳意外一次10人被沖走 專家提醒避流、浪、風、潮

2019-07-06 09:40

小暑好濕熱 中醫師籲女性應注意此症

2019-07-06 09:14

氣象局：中南部仍有明顯雨勢 下周五才會緩和

2019-07-06 09:06

健康你我他╱沖澡多喝水 人變水噹噹

2019-07-05 23:18

賣菸給未成年 連鎖超商倍增

2019-07-05 23:14

撞傷前額長出「角」 竟是脂肪瘤

2019-07-05 23:11

科普好健康╱慢性疼痛不能忍 小心習慣了 沒問題也痛

2019-07-05 23:07

明起到下周四要帶傘！南部下大雨 其他地區午後雷陣雨

2019-07-05 21:57

全台「最有錢」博物館 邀你好好認識「孔方兄」

2019-07-05 21:42

「反鐵籠公投」集會將登場 警公布交管措施

2019-07-05 20:14

為兒使盡洪荒之力吹起造型泳池 鐵肺媽媽歎：幫老公都沒這麼賣力

2019-07-05 20:00

研究：肥胖天註定 飲食和運動影響更大

2019-07-05 19:49

暑假志工到寒溪無處落腳 泰雅神父為蓋宿舍奔走募款

2019-07-05 17:51

影／房東電費怎麼收合理？禁超過夏季最高級距每度金額

2019-07-05 17:31

走闖澳門路地裏 用街頭塗鴉做澳門尋寶者

2019-07-05 16:40

7成高中職生買菸暢行無阻 四大便利商店違規率爆增

2019-07-05 15:53

婦多汗失眠誤以為更年期 檢查竟是罹患糖尿病

2019-07-05 15:51

哥吃的不是麵包是回憶！從小吃到大的「話題麵包王」是誰

2019-07-05 15:45

限制產品含汞量 環署修正列管毒性化學物質汞管理規範

2019-07-05 15:35
看更多

熱門文章

壯觀！國中生買珍奶自備62個環保杯 基隆知名手搖：看了很感動

2019-07-06 11:23

明起到下周四要帶傘！南部下大雨 其他地區午後雷陣雨

2019-07-05 21:57

才剛慶祝2週年...全台首間「通堂拉麵」熄燈 拉麵通通「買1送1」

2019-07-05 22:07

氣象局：中南部仍有明顯雨勢 下周五才會緩和

2019-07-06 09:06

每日星座運勢／雙魚適合走訪的一天 有利於個人運勢

2019-07-06 00:00

省小錢虧很大？地勤人員曝第三方購票的隱形風險

2019-07-06 13:52

高雄本和里群聚一日暴增3例 防疫人員驚見27個蚊子窩

2019-07-06 19:35

立槳意外一次10人被沖走 專家提醒避流、浪、風、潮

2019-07-06 09:40

小暑好濕熱 中醫師籲女性應注意此症

2019-07-06 09:14

影／立槳法令有漏洞 「不補哪天會出大事！」

2019-07-06 09:42

遏阻登革熱 台南、高雄區域聯防

2019-07-05 23:03

「煎烤鴨胸」像「酸菜鴨肉冬粉」？一號糧倉新菜大玩「台灣時代感」

2019-07-06 00:56

影／圓仔6歲生日大啖慶生冰蛋糕 粉絲爭相目睹Q模樣

2019-07-06 11:04

67歲胰臟癌末期還有1線生機！勇伯分享心得

2019-07-06 12:42

巡邏車貼登革熱防疫海報遭譏PLP 警局：當務之急是防疫

2019-07-05 22:15

鼓勵機車考照上駕訓班 交通部補助1000元

2019-07-06 12:31

【晨光幫幫忙】劉昭儀、楊宇帆／土生土長土實力

2019-07-06 06:00

仲夏寶島號徜徉花東縱谷 日本鐵道迷來台追火車

2019-07-06 16:35

熱死人！夏天高溫熱傷害 醫：嚴重恐危及生命

2019-07-06 14:31

圓仔6歲囉！ 今邀圓粉參加慶生派對

2019-07-05 23:18

腋下兩塊濕好尷尬 食藥署：睡前擦止汗劑更具效果

2019-07-06 16:44

台南本土登革熱再添一例！開山里出現第3例

2019-07-06 19:52

近2千家公司還沒提撥舊制退休準備金 最高罰45萬元

2019-07-05 22:13

回響／立槳衝浪意外頻傳 觀光局要地方管挨批：太離譜

2019-07-06 16:11

回響／網上攬客金山禁止水域玩SUP 北觀處函文下架

2019-07-06 14:34

線狀對流移入中 苗栗至彰化防大雨

2019-07-06 12:31

為生物開路 公路生態回來了

2019-07-06 12:32

8.8公尺攀爬塔、太空人訓練儀！北市5座「兒童遊戲場」玩到瘋又免費

2019-07-06 15:26

褲裝界的超模代表 她穿LV秋冬男裝系列百褶裙真是好看得要命

2019-07-06 11:12

圓仔6歲慶生趴 埋頭苦吃...粉絲直呼療癒

2019-07-06 11:23

補教師躁鬱症逃家當街友 用自己當教材逆襲變人生導師

2019-07-06 20:24

獸醫能否合法開人用藥給毛小孩 唐鳳8月主持協作會議

2019-07-06 12:01

登革熱易從市場爆發 台南新營區加強公有市場孳清宣導

2019-07-06 10:37

全台「最有錢」博物館 邀你好好認識「孔方兄」

2019-07-05 21:42

距登革熱病例僅咫尺之隔 台南南區總動員清孳

2019-07-06 10:45

現開澎湖生蠔無限享用！星級酒店推出佛心價 學生再打79折

2019-07-06 11:06

台南市長示範登革熱孳清投藥 必要時啟動跨市聯防

2019-07-06 13:59

擔憂立式划潛在性危險 竹市：有專業教練、救生員陪同

2019-07-06 15:27

科普好健康╱慢性疼痛不能忍 小心習慣了 沒問題也痛

2019-07-05 23:07

高中儀隊決賽各校展身手 莊敬拿下頭籌

2019-07-06 17:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top