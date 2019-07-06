補教師躁鬱症逃家當街友 用自己當教材逆襲變人生導師

2019-07-06 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



精神科醫師楊聰財（右）建議，社會新鮮人若有職場適應障礙，宜及早就醫，以免演變成焦慮症或憂鬱症。圖／楊聰財提供 分享 facebook

今年40歲的小楊（化名）意氣風發地站在近百人面前，侃侃而談分享自己的生命故事，不說沒有人會發現，在講台上的小楊已經跟躁鬱症共處十年，歷經兩次強制送醫，最後甚至逃家淪為街友，但命運之神給了他一次翻身的「車票」，幸運搭上「精神病友多元社區生活」試辦方案這班列車，現在的他，有住處、有工作，甚至能四處演講，鼓舞他人。

小楊從小成績優異，大學畢業後，進入補教界，成為補習班老師，不到幾年就升遷至行政管理階層，甚至是一個團隊的小組長，但爬得越高，肩上承受的負擔越來越大，同時還要怕被其他同行補教名師，甚至同間補習班老師搶學生，他戰戰兢兢備課，保持口碑，龐大的招生及行政管理壓力，成了壓垮駱駝的最後一根稻草。

小楊在事業最高峰時罹患躁鬱症，他斷絕與外界的聯繫，每天將自己關在房間，躁症發作時曾幾乎將房子砸毀，被強制就醫兩次，小楊到現在都常這樣說，「被強制抓去醫院關著、綁在床上，對我來說是一種恥辱，我發誓要改變人生，我一定要解決，找點事情做。」但小楊長年和家人處不好，最終選擇逃家，寧可變成街友。

離家的小楊靠自己的力量找到高雄市心理復健協會，高雄市心理復健協會總幹事陳仙季回憶，第一次見到小楊是在協會辦的就業課程，他說想上課重新回到職場，多次相處後，意外得知小楊無家可歸，剛好衛福部今年1月啟動「精神病友多元社區生活」試辦方案，主要是針對領有「重大傷病卡」或「身障手冊第一類者」的精神病友協助解決就業以及居住的問題。

協會透過試辦計畫，雖然花將近半年，還是順利幫小楊找到個人租屋處，每個月提供生活費補助、租屋補助，現在一個人也可以自主生活。安居後，小楊目前也找到了新工作，正在適應職場生活，慢慢用自己的力量朝著樂業的方向前行。