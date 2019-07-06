高雄本和里群聚一日暴增3例 防疫人員驚見27個蚊子窩

2019-07-06 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



疾病管制署今日公布高雄市新增3例、台南新增1例本土登革熱病例。其中高雄市個案都居住在三民區本和里，目前該里群聚已累積6例，疾管署與高雄市政府防疫團隊緊急對251戶居民，進行疫情調查、化學防治、孳生源清除，發現當地許多防火巷環境雜亂、佈滿堆積物，甚至發現27個孳生源，本和里布氏指數已達三級，已是貨真價實的高風險地區。

疾管署副署長莊人祥表示，三民區本和里新增個案為2名60多歲婦人（案1、案2）和10多歲女童（案3），發病日分別為6月30日、7月5日和7月2日，高雄市案2、3為同住家人，3名個案活動地均多以住家、學校或工作地為主，且住家與疾管署7月3日公布本和里個案相距約20至130公尺，研判感染地為本和里周邊社區可能性較高。

另外，台南市新增個案為中西區開山里70多歲女性，7月5日發病，莊人祥指出，該婦人平時多於住家附近，有東菜市場活動史，距已發布中西區及東區確定個案住家約距280至420公尺間，研判感染源可能是在中西區開山里。

莊人祥說，4人近期均無出國史，經就醫通報，於今日下午檢驗確診，高雄市案1尚在分型中，案2、3均感染登革病毒第四型，台南市個案為感染登革病毒第二型。疾管署與地方政府防疫團隊持續於個案住家、活動地周邊加強疫情調查、化學防治、孳生源清除及民眾衛教。

今年截至目前國內累計42例本土登革熱病例，為高雄市37例，分別為三民區31例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例、台南市5例，則為中西區3例、永康區及東區各1例。另有194例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。