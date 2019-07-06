衛福部試辦精神病友協助計畫 每月補助最高4000生活費

2019-07-06 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



衛福部今年首度試辦「精神病友多元社區生活方案」提供，病友每月最高4000元生活補助，提供多元居住選擇，以團體家屋等模式助病友直接住進社區。

衛福部今年1月啟動「精神病友多元社區生活」試辦方案，主要是針對領有「重大傷病卡」或「身障手冊第一類者」的精神病友協助解決就業以及居住的問題。

每人每月2000到4000元生活費補助、租屋補助每人每月3000至5000元；住宿方面，採獨自租屋或團體家屋模式，由民團媒合房東，但簽約、繳租金都由病友獨立自理。

我國領有身心障礙手冊的慢性精神障礙者約12萬人，據民團預估，其中1／3長期住在醫院，高達8萬人是生活在社區中，衛福部心口司司長諶立中指出，過去針對慢性精神疾病患者都較強調住院、緊急醫療，但其實他們也非常需要社會大眾的接納，支持病人於社區正常生活，非限制其人身自由或隔離。

因此，心口司今年首次推行「精神病友多元社區生活方案」試辦計畫，是由有意願承辦的民團、地方政府衛生局及社會局提出設計方案，由其尋找適合病友試辦，並非直接由病友申請，獲補助單位需配合衛福部，於計畫完成後辦理相關成果發表。

108年共補助6案，諶立中坦言比預期少，分配於5個縣市，分別為台北市2案，台中市、高雄市、嘉義縣、嘉義市各1案。

以高雄市為例，從今年3月陸續有6人申請通過。除由評估是否適合於社區居住與生活外，以高雄市心理復健協會收案標準為例，病友需精神症狀穩定，無自傷傷人行為、定期接受精神科門診及治療、日常生活尚可自理、具就業期待與能力，欲參與日間訓練或復健意願，身體健康無法定傳染病，無酗酒或藥物濫用。

高雄市心理復健協會總幹事陳仙季表示，執行試辦計畫期間發現，協助病友找尋房子非常困難，當房東聽到租客有精神病患的身分，都會用各式各樣的理由拒絕。