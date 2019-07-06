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影／九校爭霸各秀絕技！全國高中職儀隊決賽 熱力四射

2019-07-06 17:35聯合報 記者黃純益╱即時報導

國防部舉辦的第三屆全國高中職儀隊競賽，共計九所學校晉級，今天（6日）下午在國家兩廳院藝文廣場舉行決賽，儘管賽前下起午後陣雨，仍澆不息各校儀隊的熱情與活力，賣力展現精湛槍法與團隊默契，讓民眾見證他們平常訓練的成果，最後由莊敬高職拿下冠軍，新興高中、仁德醫專分居第二、三名，港明高中則獲得最佳人氣獎。

國防部舉辦的第三屆全國高中職儀隊競賽，今天（6日）下午在國家兩廳院藝文廣場舉行決...
國防部舉辦的第三屆全國高中職儀隊競賽，今天（6日）下午在國家兩廳院藝文廣場舉行決賽，最後由莊敬高職拿下冠軍。記者黃純益／攝影
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