腋下兩塊濕好尷尬 食藥署：睡前擦止汗劑更具效果

2019-07-06 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



腋下濕兩塊，常讓人在公共場合中感到尷尬，避免困窘情形上身，不少人外出前都會塗抹止汗劑，不過衛福部食藥署提醒，最佳使用止汗劑的時機，應該是「睡前」，避免汗水影響止汗劑效果。

食藥署於食藥署好文網中表示，止汗劑會有止汗效果，與其中含有「鋁鹽」有關，其成分會將汗管暫時堵塞，以達到降低排汗的效果，但是出汗過多，仍會將其成分稀釋，而失去止汗的效果。

許多民眾習慣在外出前使用，事實上，外出後，身體馬上就有排汗的可能，也容易將剛剛才抹上的止汗劑稀釋，止汗劑要達到暫時將汗管堵住，仍需要一定時間。

因此，天氣炎熱時或是本身一動就會出汗者，不建議外出前擦止汗劑，反而建議在睡前先塗抹，也能讓止汗劑有足夠時間發揮作用，睡眠期間也較少出汗，同步讓止汗劑的效果能一路維持到隔天。

食藥署表示，許多民眾分不清「止汗劑」與「除臭劑」，最好的分辨方式，就是止汗劑含有鋁鹽，除臭劑則具有抑制細菌的效果，市面上有許多產品是同時具有兩種效果。

不過，若是要分開使用也建議使用止汗劑2小時後，再塗抹除臭劑，另外，也呼籲，止汗劑的使用應該是腋下處於乾燥時再使用，才會發揮其效果。