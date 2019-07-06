回響／立槳衝浪意外頻傳 觀光局要地方管挨批：太離譜

2019-07-06 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



由於近來立槳衝浪SUP意外頻傳，有學者及資深教練建議領隊資格及帶團人數宜修法規範，減少意外的發生。立法委員蔡適應今天回應表示，有關立槳衝浪活動意外頻傳，針對此一問題他下周就會請主管機關來說明，並研擬改善，交通部應該要訂定相關辦法，會要求在近期內提出具體措施。

本報今天報導指出，暑假戲水旺季，立槳衝浪SUP近來意外頻傳，海洋大學體育室教授曹校章指出，現有法令有漏洞，跟不上新興水上娛樂器材，目前對領隊資格及及帶團人數並無明確規範，應修正「水域遊憩活動管理辦法」，比照潛水加以管理。

中華民國衝浪運動協會常務理事傅君然說，立槳衝浪可在核准的遊憩水域玩，但並沒規範領隊資格及帶團人數，有的領隊不是衝浪專業教練，或玩家自己揪團帶一堆人就去玩，意外發生當然難應付。

觀光局副局長張錫聰對有學者及資深教練建議領隊資格及帶團人數宜修法規範表示，現行「水域遊憩活動管理辦法」已規範衝浪、潛水等水上活動，立槳衝浪SUP屬衝浪活動，採屬地主義，由地方政府、國家公園等主管機關管理。