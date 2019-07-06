親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

若罷工今落幕 長榮：航班最快7月底前陸續恢復

婚變後首度現身 宋慧喬憔悴快閃

回響／立槳衝浪意外頻傳 觀光局要地方管挨批：太離譜

2019-07-06 16:11聯合報 記者游明煌╱即時報導

由於近來立槳衝浪SUP意外頻傳，有學者及資深教練建議領隊資格及帶團人數宜修法規範，減少意外的發生。立法委員蔡適應今天回應表示，有關立槳衝浪活動意外頻傳，針對此一問題他下周就會請主管機關來說明，並研擬改善，交通部應該要訂定相關辦法，會要求在近期內提出具體措施。

本報今天報導指出，暑假戲水旺季，立槳衝浪SUP近來意外頻傳，海洋大學體育室教授曹校章指出，現有法令有漏洞，跟不上新興水上娛樂器材，目前對領隊資格及及帶團人數並無明確規範，應修正「水域遊憩活動管理辦法」，比照潛水加以管理。

中華民國衝浪運動協會常務理事傅君然說，立槳衝浪可在核准的遊憩水域玩，但並沒規範領隊資格及帶團人數，有的領隊不是衝浪專業教練，或玩家自己揪團帶一堆人就去玩，意外發生當然難應付。

觀光局副局長張錫聰對有學者及資深教練建議領隊資格及帶團人數宜修法規範表示，現行「水域遊憩活動管理辦法」已規範衝浪、潛水等水上活動，立槳衝浪SUP屬衝浪活動，採屬地主義，由地方政府、國家公園等主管機關管理。

對於觀光局的說法，海大教授曹校章今天下午回應說，立槳衝浪領隊及帶團人數的規範，觀光局的說法，明顯是「推」給地方，他十分不以為然，各縣市如果自訂法規，恐造成各行其事的狀況，有的縣市不想管，有的縣市想管管不了，立槳和獨木舟是差不多的無動力載具，哪有一個中央管，一個地方管，中央修訂母法「水域遊憩活動管理辦法」才是關鍵，哪有只規範潛水、衝浪、獨木舟，不管立槳，太離譜。

由於近來立槳衝浪SUP意外頻傳，有學者及資深教練建議領隊資格及帶團人數宜修法規範...
由於近來立槳衝浪SUP意外頻傳，有學者及資深教練建議領隊資格及帶團人數宜修法規範，減少意外的發生。記者游明煌／攝影
分享
由於近來立槳衝浪SUP意外頻傳，有學者及資深教練建議領隊資格及帶團人數宜修法規範...
由於近來立槳衝浪SUP意外頻傳，有學者及資深教練建議領隊資格及帶團人數宜修法規範，減少意外的發生。記者游明煌／攝影
分享
由於近來立槳衝浪SUP意外頻傳，有學者及資深教練建議領隊資格及帶團人數宜修法規範...
由於近來立槳衝浪SUP意外頻傳，有學者及資深教練建議領隊資格及帶團人數宜修法規範，減少意外的發生。記者游明煌／攝影
分享

獨木舟蔡適應國家公園
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

回響／網上攬客金山禁止水域玩SUP 北觀處函文下架

2019-07-06 14:34

省小錢虧很大？地勤人員曝第三方購票的隱形風險

2019-07-06 13:52

67歲胰臟癌末期還有1線生機！勇伯分享心得

2019-07-06 12:42

線狀對流移入中 苗栗至彰化防大雨

2019-07-06 12:31

鼓勵機車考照上駕訓班 交通部補助1000元

2019-07-06 12:31

8.8公尺攀爬塔、太空人訓練儀！北市5座「兒童遊戲場」玩到瘋又免費

2019-07-06 15:26

動物用人藥爭議 食藥署、農委會8月討論

2019-07-06 13:09

為生物開路 公路生態回來了

2019-07-06 12:32

獸醫能否合法開人用藥給毛小孩 唐鳳8月主持協作會議

2019-07-06 12:01

守護蝙蝠 台2線季節性降速最快明年對超速開罰

2019-07-06 11:48

壯觀！國中生買珍奶自備62個環保杯 基隆知名手搖：看了很感動

2019-07-06 11:23

現開澎湖生蠔無限享用！星級酒店推出佛心價 學生再打79折

2019-07-06 11:06

立槳SUP新手看過來 想上手救生裝備要帶齊

2019-07-06 09:44

影／立槳法令有漏洞 「不補哪天會出大事！」

2019-07-06 09:42

立槳意外一次10人被沖走 專家提醒避流、浪、風、潮

2019-07-06 09:40

小暑好濕熱 中醫師籲女性應注意此症

2019-07-06 09:14

氣象局：中南部仍有明顯雨勢 下周五才會緩和

2019-07-06 09:06

健康你我他╱沖澡多喝水 人變水噹噹

2019-07-05 23:18

賣菸給未成年 連鎖超商倍增

2019-07-05 23:14

撞傷前額長出「角」 竟是脂肪瘤

2019-07-05 23:11

科普好健康╱慢性疼痛不能忍 小心習慣了 沒問題也痛

2019-07-05 23:07

明起到下周四要帶傘！南部下大雨 其他地區午後雷陣雨

2019-07-05 21:57

全台「最有錢」博物館 邀你好好認識「孔方兄」

2019-07-05 21:42

「反鐵籠公投」集會將登場 警公布交管措施

2019-07-05 20:14

為兒使盡洪荒之力吹起造型泳池 鐵肺媽媽歎：幫老公都沒這麼賣力

2019-07-05 20:00

研究：肥胖天註定 飲食和運動影響更大

2019-07-05 19:49

暑假志工到寒溪無處落腳 泰雅神父為蓋宿舍奔走募款

2019-07-05 17:51

影／房東電費怎麼收合理？禁超過夏季最高級距每度金額

2019-07-05 17:31

走闖澳門路地裏 用街頭塗鴉做澳門尋寶者

2019-07-05 16:40

7成高中職生買菸暢行無阻 四大便利商店違規率爆增

2019-07-05 15:53

婦多汗失眠誤以為更年期 檢查竟是罹患糖尿病

2019-07-05 15:51

哥吃的不是麵包是回憶！從小吃到大的「話題麵包王」是誰

2019-07-05 15:45

限制產品含汞量 環署修正列管毒性化學物質汞管理規範

2019-07-05 15:35

八旬嬤腫瘤纏身 醫師靠這方法助她腫瘤消失

2019-07-05 15:23

7月6日高雄觀光日 不動產業者也軋一腳祭出好康優惠

2019-07-05 14:35

七日凱道反鐵籠公投 34路公車調整

2019-07-05 14:28

上下車刷卡多扣15元？北市府要求業者改正

2019-07-05 14:05

登革熱防治求「神助」？黃偉哲請南鯤鯓代天府共同宣導

2019-07-05 13:23

二仁溪台南仁德段堤防崩塌70多公尺 六河局搶修中

2019-07-05 13:11
看更多

熱門文章

韓粉捐200萬防疫 蘇貞昌：高市有錢有人 缺的是沒有心

2019-07-05 17:15

明起到下周四要帶傘！南部下大雨 其他地區午後雷陣雨

2019-07-05 21:57

壯觀！國中生買珍奶自備62個環保杯 基隆知名手搖：看了很感動

2019-07-06 11:23

才剛慶祝2週年...全台首間「通堂拉麵」熄燈 拉麵通通「買1送1」

2019-07-05 22:07

韓粉捐200萬給韓國瑜滅蚊 陳其邁酸：市長應像土地公

2019-07-05 16:45

氣象局：中南部仍有明顯雨勢 下周五才會緩和

2019-07-06 09:06

每日星座運勢／雙魚適合走訪的一天 有利於個人運勢

2019-07-06 00:00

省小錢虧很大？地勤人員曝第三方購票的隱形風險

2019-07-06 13:52

嬰兒床在餐桌旁！全台首家「新生兒友善咖啡館」開了

2019-07-05 19:42

影／房東電費怎麼收合理？禁超過夏季最高級距每度金額

2019-07-05 17:31

高雄連三天爆6例登革熱 本和里60翁宅在家也中鏢

2019-07-05 18:14

研究：肥胖天註定 飲食和運動影響更大

2019-07-05 19:49

走進100種顏色裡 「100 colors光譜漫遊展」7月12日開展

2019-07-05 17:16

小暑好濕熱 中醫師籲女性應注意此症

2019-07-06 09:14

影／洗衣機發出怪聲 竟是3公尺長巨蟒躲在裡面

2019-07-05 16:54

遏阻登革熱 台南、高雄區域聯防

2019-07-05 23:03

立槳意外一次10人被沖走 專家提醒避流、浪、風、潮

2019-07-06 09:40

「煎烤鴨胸」像「酸菜鴨肉冬粉」？一號糧倉新菜大玩「台灣時代感」

2019-07-06 00:56

影／立槳法令有漏洞 「不補哪天會出大事！」

2019-07-06 09:42

巡邏車貼登革熱防疫海報遭譏PLP 警局：當務之急是防疫

2019-07-05 22:15

影／圓仔6歲生日大啖慶生冰蛋糕 粉絲爭相目睹Q模樣

2019-07-06 11:04

孫芸芸、孫瑩瑩同框挺FENDI高訂 千黛亞的長腿超級搶鏡

2019-07-05 17:50

【晨光幫幫忙】劉昭儀、楊宇帆／土生土長土實力

2019-07-06 06:00

67歲胰臟癌末期還有1線生機！勇伯分享心得

2019-07-06 12:42

圓仔6歲囉！ 今邀圓粉參加慶生派對

2019-07-05 23:18

鼓勵機車考照上駕訓班 交通部補助1000元

2019-07-06 12:31

近2千家公司還沒提撥舊制退休準備金 最高罰45萬元

2019-07-05 22:13

線狀對流移入中 苗栗至彰化防大雨

2019-07-06 12:31

為生物開路 公路生態回來了

2019-07-06 12:32

圓仔6歲慶生趴 埋頭苦吃...粉絲直呼療癒

2019-07-06 11:23

全台「最有錢」博物館 邀你好好認識「孔方兄」

2019-07-05 21:42

褲裝界的超模代表 她穿LV秋冬男裝系列百褶裙真是好看得要命

2019-07-06 11:12

現開澎湖生蠔無限享用！星級酒店推出佛心價 學生再打79折

2019-07-06 11:06

回響／網上攬客金山禁止水域玩SUP 北觀處函文下架

2019-07-06 14:34

獸醫能否合法開人用藥給毛小孩 唐鳳8月主持協作會議

2019-07-06 12:01

距登革熱病例僅咫尺之隔 台南南區總動員清孳

2019-07-06 10:45

暑假志工到寒溪無處落腳 泰雅神父為蓋宿舍奔走募款

2019-07-05 17:51

30秒賣出一本！ 好餓的毛毛蟲慶50歲生日辦特展

2019-07-05 18:02

科普好健康╱慢性疼痛不能忍 小心習慣了 沒問題也痛

2019-07-05 23:07

怪美的果然有點美 DIOR秋冬形象照讓人忍不住多看一眼

2019-07-05 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top