擔憂立式划潛在性危險 竹市：有專業教練、救生員陪同

立式划槳SUP近年來很夯，暑假到各地水域報名火熱，不過東北角、北海岸近期接連發生立槳意外，讓民眾擔憂立式划槳恐存有潛在性危險；新竹市府於月前舉辦青草湖立式划槳SUP水上運動嘉年華記者會，替立式划槳宣傳，城銷處指出，青草湖的立式划槳活動都會要求民眾穿上救生衣，並在專業教練及救生員陪同下進行，體驗刺激之餘也會兼顧安全。

竹市府於6月15日舉辦青草湖立式划槳SUP水上運動嘉年華記者會，替立式划槳宣傳，特別的是，今年青草湖還引進全新的水上活動天鵝船，讓遊客多了在湖上騎乘天鵝船的新選擇，也更親近青草湖。

城銷處指出，新竹市青草湖的水域活動自106年委外經營，同年9月業者引進立式划槳SUP，參加民眾都穿救生衣，在專業教練及救生員陪同下進行，湖岸也設有專業救生員，加上青草湖水波穩定、水流起伏不大，很適合民眾體驗，至今沒發生意外。

談到青草湖的立式划槳SUP活動有沒有什麼風險？城銷處說，如果遇上大雨，會導致從上游沖刷下來的水帶有泥沙，使青草湖的水質呈現混濁的泥黃色樣貌，讓民眾誤會水質不乾淨，不過，這只需要一至兩天的時間，湖水會自動循環排除泥沙。

新竹縣峨眉湖從3年多前也有民眾開始玩立式划槳SUP，但不像新竹市政府以委外經營在青草湖推出立式划槳SUP水上活動，還舉辦水上嘉年華。峨眉鄉長王增忠表示，峨眉湖是大埔水庫上游的集水區，負責管理的苗栗農田水利會，若是想委外經營任何水上活動，都必須向苗栗農田水利會申請並通過核准。