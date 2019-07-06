8.8公尺攀爬塔、太空人訓練儀！北市5座「兒童遊戲場」玩到瘋又免費

2019-07-06 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



台北市在今年上半年，就有榮富、榮華公園、九如綠地等5座各具不同特色的公園兒童遊戲場更新完成，遊具設計也推陳出新，包括有太空人訓練儀、雙道滑軌等項目，甚至還有高達8.8公尺的攀爬塔，讓大人小孩可以在遊戲中共同成長。

公園處表示，北投區的「榮富公園」設有太空人訓練儀、木隧道及彈跳床等遊戲設施，提供變化多端、挑戰無限的空間。太空人訓練儀結合了溜滑、攀爬與360度旋轉的設計，可以讓小朋友享受太空飛航的刺激效果。特殊造型的木頭設施，則是可以攀繩、鑽入及躲藏的木隧道。

北投「榮華公園」新設的雙道滑軌，一邊是可站可坐的溜索，另一邊則是安全座椅式，讓孩子們除了站著玩，更可以坐著體驗滑行樂趣。也因榮華公園鄰近東華抽水站，所以新設的遊戲牆結合水的意象，將水滴融入遊戲牆內，讓孩子們在遊戲時了解在地的地景文化。

南港區的「九如綠地」，新設置一座高8.8公尺的攀爬塔，搭配裝置繩網的遊樂設施，適合攀爬愛好者挑戰。滑梯的設計，讓孩子攀爬時還可以體驗到溜滑的快感。旁邊的旋轉臺，可以讓家長或是同伴陪伴，享受互動合作的樂趣。

南港區「玉成公園」水設施於7月新開放。入口處的兩隻小丑魚，有定時的噴水鐵環噴水；遊戲場中央的水道及水桌區，能讓孩子自由控制水流閘，且採用旋轉開關，讓小朋友體驗自己取水的樂趣。2個礁島休息區，則提供民眾愜意休息，感受融入海洋水景世界的奇妙氛圍。