醫師參加塑身班真「腰瘦」 2個月減13公分腰圍

2019-07-06 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



童綜合醫院去年舉辦「打鐵塑身班」，獲得廣大回響，今年舉辦第二屆，聘請健身教練到院上課，帶領醫院人員進行皮拉提斯、體態雕塑、核心肌群訓練等課程，幫助醫院人員健康減脂減重。其中，一名醫師腰圍從113公分減至100公分，2個月共減少13公分，獲得「腰瘦獎」第一名。

第二屆「打鐵塑身班」共有22人報名參加，分成兩班上課，一個學員要上16堂課，一周2堂，為激發課程學員上課的動力，結業後將針對「減脂達人」與「腰瘦獎」，成績最好的前三名進行頒獎。

獲得減脂達人第一名的護理師陳亞婷表示，以前體態較豐腴，有時會聽到別人無意間針對外在開玩笑，所以這次決定將旁人的冷言冷語化為減重減脂的動力，開始認真運動，讓自己更健康，每周固定到醫院健身房運動2至3天，三餐奉行少油、少鹽、少澱粉，並以高蛋白的原則來準備三餐，持之以恆2個月後，體脂從30.5%降到27.9%，共減脂2.6%，衣服尺碼也縮小一號，體態變得健康苗條。

腰瘦獎的第一名則由麻醉科醫師李直諭獲得，腰圍從113公分降到100公分，2個月共減少13公分。李直諭說，腰圍能直接反映出腹部深層脂肪的多寡，腰越粗，罹患三高與心血管疾病的機率越大，因此才想藉由參加打鐵塑身班，來激勵自己能持之以恆地雕塑自己的體態，雖然教練教授的動作有些感覺有難度，但每次運動後都能感受到身體更輕盈，且精神與身體狀況都變好了。