回響／網上攬客金山禁止水域玩SUP 北觀處函文下架

2019-07-06 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



本報今天熱議題報導，立槳衝浪SUP近來意外頻傳，東北角、北海岸海域近1個多月來就發生4起意外，民眾被沖到外海回不來情況，讓救援單位疲於奔命，因暑假到SUP團很多，安全問題引發關注，學者及資深教練都認為有必要針對領隊及帶團人數加以規範。交通部北觀處今天指出，暑假將會同相關單位嚴查，另有業者在網上攬客到禁止區域玩SUP，已函文下架。

北觀處副處長金玉珍表示，因為暑假旺季已經開始，北觀處加強會同相關機關巡查與稽查，如有查獲於公告禁止或限制水域活動範圍內違規從事水域活動，將依發展觀光條例裁罰，可處1到5萬元罰款。

金玉珍指出，目前網路招攬SUP團很多，北觀處除了現場巡查外，也在網上加強巡查，發現有業者在網路招攬在金山岬角玩SUP，因過於靠近禁止區域，或者直接請在禁止區域，函文要求業者已自行下架，不得再招攬販賣此行程，業者也已下架。

另外，北觀處5月間也有召集新北市政府、新北消防局、里長、業者、海巡等單位，針對中角灣衝浪區開放SUP研商，各單位多一致同意原則開放，北觀處處正在進行水域遊憩規畫研究案，待今年底完成研究後，會公告中角灣之水域遊憩活動正式納入SUP，以正面表列規範納管。

本報今天報導指出，暑假戲水旺季，立槳衝浪ＳＵＰ近來意外頻傳，海洋大學體育室教授曹校章指出，現有法令有漏洞，跟不上新興水上娛樂器材，目前對領隊資格及及帶團人數並無明確規範，應修正「水域遊憩活動管理辦法」，比照潛水加以管理。

中華民國衝浪運動協會常務理事傅君然說，立槳衝浪可在核准的遊憩水域玩，但並沒規範領隊資格及帶團人數，有的領隊不是衝浪專業教練，或玩家自己揪團帶一堆人就去玩，意外發生當然難應付。