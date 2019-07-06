熱死人！夏天高溫熱傷害 醫：嚴重恐危及生命

2019-07-06 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



炎炎夏日到來，氣溫屢創新高，熱傷害事件頻傳，日前高雄市長韓國瑜到新竹造勢，1天就有7個民眾因中暑送醫。醫師提醒，常見的熱傷害有熱衰竭及中暑，兩者症狀不同，若發生體溫持續升高，或意識不清、情緒不穩變化等中樞神經症狀，就要趕緊送醫。

台北榮總新竹分院急診室主任李國瑋表示，熱傷害是人體無法調節體溫來散熱，而產生各種病症的統稱。最常見的熱傷害疾病就是中暑及熱衰竭。熱衰竭是指在熱的環境下過久，持續的流汗，且未補充適當的鹽分及水分，造成全身性不舒服，除了體溫上升，還可能有頭暈、頭痛、無力虛弱、大量出汗、肌肉抽筋等情況。

若熱衰竭處理不當，往往會變成更嚴重的中暑。中暑與熱衰竭的最不同之處在於中暑會讓體溫調節失控及中樞神經系統受到影響，造成體溫超過40℃，同時中樞神經的功能出現障礙，如意識混亂、說話不清不楚等症狀，皮膚也因無法出汗而呈現乾燥，嚴重的話可能會危及生命。

李國瑋說，當發生熱傷害疾病時，民眾首先要快速分辨是熱衰竭還是中暑，也就是量體溫有沒有超過40℃，如果只是熱衰竭，可以先嘗試降溫，之後觀察是否發生體溫持續升高，或意識狀態變化等中樞神經症狀，如果持續惡化，就要盡快送醫。