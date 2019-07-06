省小錢虧很大？地勤人員曝第三方購票的隱形風險

2019-07-06 13:52 聯合新聞網 綜合報導



地勤人員分享與第三方購買機票的壞處（示意圖）。示意圖／ingimage 分享 facebook

買機票學問大！一名任職航空公司的地勤人員在網上發文，強烈建議「不要上第三方買機票」，他指出，若與第三方購票，航空公司只會負責把你送到目的地，當遇到改票、取消、延後等狀況，乘客必須自行與第三方聯絡處理，此外若遇到天氣因素等導致班機延誤，航空公司會為其他乘客簽轉，但與第三方買票的乘客就只能乖乖等待。

一名在美國航空公司擔任地勤的網友在《Dcard》發文，他指出現在很多乘客習慣比價，為了省小錢選擇與第三方網站購買機票，然而在第三方購票存在隱形風險，他列出幾個壞處，包括改機票航空公司不負責、航班異動只能等、不可能因此升等頭等艙等等。

該網友指出，若是機票拼音錯誤、班機時間有更改等等，航空公司會要求乘客自行與第三方協調，因為旅行社或第三方代替旅客買票，就等於是旅客的代理人，航空公司也是收他們的錢，因此航空公司出問題，對口自然就是他們。

該網友表示，如果被經理或組長發現，有乘客是透過第三方買票，地勤還為他免費更改時間，肯定會被叫去訓話。他也提及，航班有異動時，航空公司會為旅客重新訂位，或協助簽轉他家航空公司，但針對第三方買票的乘客，就不會有任何處理，只能請乘客乖乖等待。

他說最慘的情形是，飛機如果因維修延誤12小時，向第三方購票的乘客就是只能搭12小時後的班機，且航空公司不會給予任何補償。該網友也說，無論透過什麼管道訂位，即便延誤都不會有任何補償，也不可能因此可以免費升等到頭等艙，畢竟升了一名旅客等於全機都得升等。