67歲胰臟癌末期還有1線生機！勇伯分享心得

2019-07-06 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



胰臟癌不易發現，不易治療，加上預後不佳，被公認為「癌王」，許多病人聞之色變，甚至想放棄治療。台中市67歲蔡姓糖尿病男病患因血糖控制不良，懷疑是胰臟癌，經醫師葉俊杰建議，接受手術查探，確診為癌末，無法手術根治，改採輔助化學治療，讓腫瘤縮小後再動刀切除，術後至今6個月，沒有癌症復發跡象，連糖尿病也痊癒，不需服用任何降血糖藥物。

蔡姓病患分享，治療癌症不要拖，他得知自己還有一線生機，聽從醫師的話，毫不猶豫選擇跟它拚一拚，即便動了2次手術，他認為，「該切就切」，如今他重視保養身體，並且定期追蹤。

中國醫藥大學院附設醫院外科部醫師葉俊杰說，胰臟癌治療觀念有大幅改變，由於胰臟癌不易診斷且容易轉移，國際胰臟癌治療共識建議，若高度懷疑胰臟癌，即應積極接受手術 。治療胰臟癌猶如救火，要當成醫療急症處理，稍有猶豫耽誤，可能錯失治癒良機。

葉俊杰指出，胰臟癌在專業癌症醫療團隊治療下，包括手術、化療、放射線治療， 手術切除是唯一有機會治癒胰臟癌的治療，嚴重患者術前化療可減少癌症復發，未來還有細胞免疫療法等，讓胰臟癌逐漸擺脫不治之症惡名，即便胰臟癌末期都有一線生機，不要輕言放棄。

蔡姓男病患說，他因為不明原因血糖控制不良，醫師懷疑是胰臟頭部腫瘤，但術前病理切片未見癌細胞，拖了2個月，轉院向醫師葉俊杰求診，在葉俊杰建議下，先接受手術查探。