為生物開路 公路生態回來了

2019-07-06 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



建構生物多樣性，公路也納入生態守護思維，除了早年公路配合保育工作推出的守護陸蟹等之外，近年來公路總局各地工務段甚至都主動用各種方式，試圖幫小動物、昆蟲們找到安全回家的路。為生物開路、找路也成為公路人的重要工作價值。

台26線守護陸蟹行之有年。楓港工務段長鍾漢賢表示，每年農曆6月到9月，於墾管處護蟹工作時，協助交通維持，透過內外車道輪流封閉十分鐘、開放十分鐘，讓志工護蟹，陸蟹穿過馬路的時候比較不會被車子壓到。他說，香蕉灣的箱涵的牆壁上建置麻繩、蟹牆等，讓陸蟹好攀爬，現在真的有不少路蟹在使用。

穿越花東縱谷的台9線，快速通過的車輛，讓中央山脈、海岸山脈這兩大山脈的生物難以跨越。台9線257公里處去年開始新大富橋生態廊道，花蓮工務段段長陳景揚表示，新大富喬以高架方式，底下是透空，讓動物可以穿越，可以讓物種可以互相交流，避免近親繁殖。另外，舊大富橋也由原本垂直地面的水泥牆，改為用土壤打造的生態緩坡。