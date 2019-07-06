線狀對流移入中 苗栗至彰化防大雨

相關新聞
67歲胰臟癌末期還有1線生機！勇伯分享心得2019-07-06 12:42
獸醫能否合法開人用藥給毛小孩 唐鳳8月主持協作會議2019-07-06 12:01
為生物開路 公路生態回來了2019-07-06 12:32
守護蝙蝠 台2線季節性降速最快明年對超速開罰2019-07-06 11:48
壯觀！國中生買珍奶自備62個環保杯 基隆知名手搖：看了很感動2019-07-06 11:23
現開澎湖生蠔無限享用！星級酒店推出佛心價 學生再打79折2019-07-06 11:06
立槳SUP新手看過來 想上手救生裝備要帶齊2019-07-06 09:44
影／立槳法令有漏洞 「不補哪天會出大事！」2019-07-06 09:42
立槳意外一次10人被沖走 專家提醒避流、浪、風、潮2019-07-06 09:40
小暑好濕熱 中醫師籲女性應注意此症2019-07-06 09:14
氣象局：中南部仍有明顯雨勢 下周五才會緩和2019-07-06 09:06
健康你我他╱沖澡多喝水 人變水噹噹2019-07-05 23:18
賣菸給未成年 連鎖超商倍增2019-07-05 23:14
撞傷前額長出「角」 竟是脂肪瘤2019-07-05 23:11
科普好健康╱慢性疼痛不能忍 小心習慣了 沒問題也痛2019-07-05 23:07
明起到下周四要帶傘！南部下大雨 其他地區午後雷陣雨2019-07-05 21:57
全台「最有錢」博物館 邀你好好認識「孔方兄」2019-07-05 21:42
「反鐵籠公投」集會將登場 警公布交管措施2019-07-05 20:14
為兒使盡洪荒之力吹起造型泳池 鐵肺媽媽歎：幫老公都沒這麼賣力2019-07-05 20:00
研究：肥胖天註定 飲食和運動影響更大2019-07-05 19:49
暑假志工到寒溪無處落腳 泰雅神父為蓋宿舍奔走募款2019-07-05 17:51
影／房東電費怎麼收合理？禁超過夏季最高級距每度金額2019-07-05 17:31
走闖澳門路地裏 用街頭塗鴉做澳門尋寶者2019-07-05 16:40
7成高中職生買菸暢行無阻 四大便利商店違規率爆增2019-07-05 15:53
婦多汗失眠誤以為更年期 檢查竟是罹患糖尿病2019-07-05 15:51
哥吃的不是麵包是回憶！從小吃到大的「話題麵包王」是誰2019-07-05 15:45
限制產品含汞量 環署修正列管毒性化學物質汞管理規範2019-07-05 15:35
八旬嬤腫瘤纏身 醫師靠這方法助她腫瘤消失2019-07-05 15:23
7月6日高雄觀光日 不動產業者也軋一腳祭出好康優惠2019-07-05 14:35
七日凱道反鐵籠公投 34路公車調整2019-07-05 14:28
上下車刷卡多扣15元？北市府要求業者改正2019-07-05 14:05
登革熱防治求「神助」？黃偉哲請南鯤鯓代天府共同宣導2019-07-05 13:23
二仁溪台南仁德段堤防崩塌70多公尺 六河局搶修中2019-07-05 13:11
台鐵嘉義殺警案 醫師提醒注意創傷後症候群2019-07-05 13:09
高雄君鴻酒店無預警停業！暑假訂房近八成 各大訂房網、官網、粉絲團全無異常2019-07-05 13:07
教醫護防身術 醫界葉問：最快防禦舉起手保護頭部2019-07-05 13:06
漁船起居艙最多增10% 農委會：小型漁船擬放寬2019-07-05 12:50
受限增建法令 船東：害漁民背負血汗漁船罵名2019-07-05 12:46
他撞傷前額腫如兵乓球變「獨角獸」 竟是腫瘤搞鬼2019-07-05 12:41
熱門文章
韓粉捐200萬防疫 蘇貞昌：高市有錢有人 缺的是沒有心2019-07-05 17:15
比臉還大、超像枕頭！「大城黑糖饅頭」藏身南投埔里仍被瘋搶2019-07-05 15:55
明起到下周四要帶傘！南部下大雨 其他地區午後雷陣雨2019-07-05 21:57
韓粉捐200萬給韓國瑜滅蚊 陳其邁酸：市長應像土地公2019-07-05 16:45
壯觀！國中生買珍奶自備62個環保杯 基隆知名手搖：看了很感動2019-07-06 11:23
才剛慶祝2週年...全台首間「通堂拉麵」熄燈 拉麵通通「買1送1」2019-07-05 22:07
婦多汗失眠誤以為更年期 檢查竟是罹患糖尿病2019-07-05 15:51
每日星座運勢／雙魚適合走訪的一天 有利於個人運勢2019-07-06 00:00
氣象局：中南部仍有明顯雨勢 下周五才會緩和2019-07-06 09:06
上下車刷卡多扣15元？北市府要求業者改正2019-07-05 14:05
八旬嬤腫瘤纏身 醫師靠這方法助她腫瘤消失2019-07-05 15:23
嬰兒床在餐桌旁！全台首家「新生兒友善咖啡館」開了2019-07-05 19:42
影／房東電費怎麼收合理？禁超過夏季最高級距每度金額2019-07-05 17:31
高雄連三天爆6例登革熱 本和里60翁宅在家也中鏢2019-07-05 18:14
研究：肥胖天註定 飲食和運動影響更大2019-07-05 19:49
哥吃的不是麵包是回憶！從小吃到大的「話題麵包王」是誰2019-07-05 15:45
小暑好濕熱 中醫師籲女性應注意此症2019-07-06 09:14
影／洗衣機發出怪聲 竟是3公尺長巨蟒躲在裡面2019-07-05 16:54
遏阻登革熱 台南、高雄區域聯防2019-07-05 23:03
走進100種顏色裡 「100 colors光譜漫遊展」7月12日開展2019-07-05 17:16
登革熱防治經費 陳其邁：高雄6天就撥預算2019-07-05 14:47
「煎烤鴨胸」像「酸菜鴨肉冬粉」？一號糧倉新菜大玩「台灣時代感」2019-07-06 00:56
巡邏車貼登革熱防疫海報遭譏PLP 警局：當務之急是防疫2019-07-05 22:15
立槳意外一次10人被沖走 專家提醒避流、浪、風、潮2019-07-06 09:40
抱著超級英雄抱枕睡 「漫威80周年快閃店」7月12日開幕2019-07-05 15:26
從昭和紅到令和 「超人力霸王」快閃店7月12日起降臨台北A112019-07-05 16:22
孫芸芸、孫瑩瑩同框挺FENDI高訂 千黛亞的長腿超級搶鏡2019-07-05 17:50
影／立槳法令有漏洞 「不補哪天會出大事！」2019-07-06 09:42
7月6日高雄觀光日 不動產業者也軋一腳祭出好康優惠2019-07-05 14:35
圓仔6歲囉！ 今邀圓粉參加慶生派對2019-07-05 23:18
影／圓仔6歲生日大啖慶生冰蛋糕 粉絲爭相目睹Q模樣2019-07-06 11:04
【晨光幫幫忙】劉昭儀、楊宇帆／土生土長土實力2019-07-06 06:00
宜蘭首家自助Check-in飯店 研創「溫泉Pizza」餅皮Q彈2019-07-05 14:02
「2019高雄瘋藝夏」開幕 10系列活動預估吸引20萬人次2019-07-05 15:04
登革熱拉警報 陳其邁：擔心高雄疫情2019-07-05 15:41
近2千家公司還沒提撥舊制退休準備金 最高罰45萬元2019-07-05 22:13
全台「最有錢」博物館 邀你好好認識「孔方兄」2019-07-05 21:42
暑假志工到寒溪無處落腳 泰雅神父為蓋宿舍奔走募款2019-07-05 17:51
30秒賣出一本！ 好餓的毛毛蟲慶50歲生日辦特展2019-07-05 18:02
七日凱道反鐵籠公投 34路公車調整2019-07-05 14:28
留言