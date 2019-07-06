線狀對流移入中 苗栗至彰化防大雨

2019-07-06 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



中央氣象局11時57分發布即時天氣訊息。氣象局表示，目前苗栗至彰化近海有線狀對流發展並持續移進陸地，預計今日下午易出現較大雨勢，請注意雷擊及強陣風。

氣象局預報員官欣平表示，未來一周都是受西南風影響，西半部水氣多，雨勢也明顯，中南部直接受西南風影響，有機會出現大雨甚至豪雨以上等級的雨勢，北部則要留意午後雷陣雨，也不排除有強烈雨勢出現，要特別留意。