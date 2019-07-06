獸醫能否合法開人用藥給毛小孩 唐鳳8月主持協作會議

2019-07-06 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



獸醫師能否合法開人藥治療動物爭議持續。衛福部食藥署表示，行政院決議由食藥署與農委會8月16日召開協作會議，由政委唐鳳主持。

6月下旬有民眾在公共政策網路參與平台提案，主張獸醫得合法使用人藥醫治動物，兩天迅速成案。行政院日前找農委會、食藥署等五單位開會討論，決議8月開會討論。

食藥署藥品組副組長吳明美表示，近日會找提案者、覆議者闡述理念，也會邀獸醫師公會、藥師公會、動保團體、飼主等利害關係人一同討論。食藥署原擬推出雙軌制，未來獸醫師還是可向藥廠買藥，但必須記錄藥物用在哪些動物身上；第二軌是釋出處方箋，飼主至藥局拿藥。但日前討論後仍有疑義須釐清。

台大臨床動物醫學研究所教授、台灣首位國際認證犬復健獸醫師黃慧璧表示，她可理解近年因狗、貓等伴侶動物興起，其相關商機無限；而台灣獸醫分科的早、動物分類面向又廣，光是狗跟貓的用藥與劑量就有所差異，何況還有兔子等其他寵物，「有受過基礎獸醫核心教育的我們，都不一定能確認」，何況無受獸醫專業的藥師？

黃慧璧說，無論歐美等先進國家，如美國有FDA（食品藥品監督管理局）、歐洲有EMA（歐洲藥品管理局），基於保護動物的用藥權、及人類與動物共享健康的觀念，都允許人用藥品用在動物身上。

黃慧璧舉美國為例，藥品不分人用、動物用，統一由FDA管理，旗下分為人藥、獸藥兩單位，各自有其委員會審議，在通過GMP/GDP制度可合法販售後，藥廠即可生產，藥品包裝更明確標示人／獸用，以及劑量的差異等；另美國因鄉下等偏遠地區地廣人稀，藥局也接受民眾持獸醫所開出的處方箋而拿部分藥物。而台灣的動物用藥歸農委會防檢局管理，人用藥則歸衛福部食藥署管理，其藥品管理見解的差異，才讓動物面臨無法用人藥的窘境。

藥師全聯會政策執行長沈采穎表示，以長遠之計，建議食藥署應成立專職機構，來處理未來動物藥物需求管理，如建立藥品流向管理、寵物電子病例檔等，以便衛生單位查核；另外，為防止寵物用藥有濫用，應制定相關罰則，嚴重或情節重大者可吊照，以防藥物濫用。