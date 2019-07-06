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守護蝙蝠 台2線季節性降速最快明年對超速開罰

2019-07-06 11:48聯合報 記者董俞佳╱即時報導

公路不只是人的回家道路，也要守護生物平安上路。公路總局第一區養護工程處基隆工務段今年6月開始於蝙蝠季實施「季節性時段降速」，由原限速60公里降為40公里，減少車速過快產生的氣旋，造成蝙蝠路殺。基隆工務段表示，未來擬進一步針對「季節性時段降速」祭出違規取締，在蝙蝠季節時速50公里以上，就會被罰。

新北勢瑞芳赫赫有名的蝙蝠洞，位於台2線75公里附近，估計每年有30萬隻蝙蝠來此棲息，是東南亞目前所知最大的蝙蝠棲息洞。蝙蝠因可以有效控制生態、促進環境健康，被認為是很好的益蟲，不過，外出覓食的蝙蝠常因來往車速過快，產生的氣旋導致不少蝙蝠路殺死亡，生態學者與生態團體頻頻呼籲減少路殺。

公路總局第一區養護工程處今年開始首度推出「季節性時段降速」守護蝙蝠策略，於6月1日到8月31日晚上6點到8點，實施友善降速，由原本車速每小時60公里降為40公里，減少對蝙蝠的威脅。基隆工務段段長李佳輯表示，若從台北開車到宜蘭，約是過了海濱隧道後200公尺區域內，最快明年進一步違規取締，依照道路交通處罰條例開罰。

李佳輯表示，蝙蝠一年只生一胎，每年夏季約6到8月，蝙蝠群到蝙蝠洞棲息，蝙蝠媽媽在這裡教導小蝙蝠學習各式各樣的生存技巧，他說，蝙蝠的特性是群聚生活，每天晚上6點到8點是蝙蝠出門覓食後、再一起返回的時間，因此，可以看到很多蝙蝠從蝙蝠洞出巢後再返回的壯觀畫面。

李佳輯表示，今年首度試辦季節性降速，希望越來越多用路人知道在蝙蝠季時到這裡要放慢車速。至於減速後如何不影響交通順暢，以及是請警方不定時取締或者以固定式照相測速等，後續細節暫待討論。但已是開始守護蝙蝠、生態公路的重要一步。

滿天的蝙蝠。圖／公路總局第一區養護工程處基隆工務段提供
滿天的蝙蝠。圖／公路總局第一區養護工程處基隆工務段提供
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台二線隧道中的蝙蝠光雕，提醒用路人這裡有蝙蝠棲地，要放慢車速。圖／公路總局第一區...
台二線隧道中的蝙蝠光雕，提醒用路人這裡有蝙蝠棲地，要放慢車速。圖／公路總局第一區養護工程處基隆工務段提供
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蝙蝠基隆新北
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