現開澎湖生蠔無限享用！星級酒店推出佛心價 學生再打79折

2019-07-06 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



澎湖海味全來了！美麗信花園酒店一樓雨林餐廳將推出「海派澎湖絕鮮饗宴」，主打澎湖當地海鮮食材，搭配本土夏季蔬果，海鮮吃到飽、生啤無限暢飲，7月10日午間每人780+10%、平日晚間每人880+10%、假日全天每人980+10%；此外，至8月31日前，用餐持國民旅遊卡或學生證再享79折最低只要616元起。

澎湖海鮮季期間，雨林餐廳現場還彈性推出「加價150元即享澎湖空運來台現剖馬糞海膽一顆」，或「加價99元享醬燒鮑魚佐檸檬泡泡霜一份；此外，周五晚間起至周日晚間還有「現開澎湖生蠔無限享用」。

其中，澎湖知名的地方菜「西嶼高麗菜酸炒牛肉」也上桌，日曬醃製熟成的高麗菜，搭配美國牛肉，口感微辣非常開胃；「石鮔干燉豬腳」則是將俗稱石鮔的小章魚干加上豬腳，長時間滷製4~5小時，使豬腳軟嫩飄香，煮透的石鮔干送入口中仍富有Q彈口感，是一道有著濃郁海鮮鮮甜滋味的創意料理。

另有「風茹草鮮菇雞湯」、「塔香澎湖石蚵烤披薩」，以及中西合併的創意料理「丹麥坦德爾脆皮豬」、「香芒海香菇螺旋麵」、「仙人掌燉羊膝」，來自澎湖的綜合生魚片、澎湖角螺、藍蟹等鮮美菜色。可洽：02-7702-5888。

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