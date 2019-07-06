壯觀！國中生買珍奶自備62個環保杯 基隆知名手搖：看了很感動

2019-07-06 11:23 聯合新聞網 綜合報導



台北龍門國中的學生自備環保杯，而且不和店家拿一次性塑膠吸管，環保意識讓店家相當感動。 圖／廖媽媽珍珠奶茶專賣舖 分享 facebook 7月1日許多新制上路，其中包含四大場所內用餐飲，不得提供一次用塑膠吸管，預計實施後每年能減少約1億支塑膠吸管使用量，能保護海洋生物。基隆知名的廖媽媽珍珠奶茶專賣舖在臉書貼文表示，上月14日，有國中生訂了62杯飲料，拿了62個環保杯來裝，還強調都不用塑膠吸管，讓店家很感動「無關乎我們省去多少紙杯，省去多少封口膜，省去多少吸管，省去多少塑膠袋」，樂見環保意識抬頭，不能只有少數人努力就好，習慣能從小養成，可以影響許多人。

基隆知名的手搖店廖媽媽珍珠奶茶專賣舖，2日在臉書專頁發文，表示雖然新制上路，但手搖飲店仍不在法律規範裡，上月14日來自台北龍門國中的學生到基隆和平島淨灘，雖然那天因為下雨，很可惜活動取消，但是他們還是外帶了飲料，總共62杯飲料，自備62個環保杯，還和店家表示「全部不需要塑膠吸管」，讓店家相當感動。

店家表示「無關乎我們省去多少紙杯，省去多少封口膜，省去多少吸管，省去多少塑膠袋...而是習慣能從小養成，環保意識是學校在傳授的，這樣可以影響多少學生？可以影響多少他們身邊的家人朋友？」店家說雖然沒有提供杯扣優惠，但對於願意付出支持環保的人，真的感動又感謝。

看完後網友也紛紛表達意見「好棒的店家，好棒的師生」、「這群孩子好棒，有環保意識的觀念，而且又可以幫店家省了封口膜、吸管跟塑膠袋，又是養成習慣，給你們一百個讚」、「很棒，如果大多數人都像這些學生一樣，有環保意識那該有多好」。

基隆廖媽媽珍珠奶茶專賣舖創立於1993年，位於孝三路上，是在台灣難得位於二樓的飲料店，堅持所有產品新鮮現調，絕不添加任何防腐劑，飲品選項共有100種以上，另外還有販賣豆花(冬季限定)、剉冰、燒仙草(冬季限定)，是許多基隆學生的最愛，也受過不少電視節目訪問，還有人說到基隆必喝廖媽媽，是美食清單不可或缺的店家。