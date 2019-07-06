影／立槳法令有漏洞 「不補哪天會出大事！」

暑假戲水旺季，立槳衝浪ＳＵＰ近來意外頻傳，學者及資深教練認為法令有漏洞，跟不上新興水上娛樂器材，目前對領隊資格及及帶團人數並無明確規範，應修正「水域遊憩活動管理辦法」，比照潛水加以管理。

中華民國衝浪運動協會常務理事傅君然說，立槳衝浪可在核准的遊憩水域玩，但並沒規範領隊資格及帶團人數，有的領隊不是衝浪專業教練，或玩家自己揪團帶一堆人就去玩，意外發生當然難應付。

花蓮水上活動業者游浩煒建議除將立槳衝浪ＳＵＰ納入管理外，政府可與國內水上運動相關協會合作，督促要有專業教練證照、裝備齊全等，借用民間的力量管理新興水上運動。

海洋大學體育教育組教授曹校章說，交通部觀光局依觀光發展條例制定的「水域遊憩活動管理辦法」不夠周全，他建議應把立槳衝浪視同潛水活動，限制領隊資格及一次帶團最多人數，才能減少意外發生。

他說，目前水域遊憩活動管理辦法規範潛水、獨木舟，獨缺立槳衝浪。潛水規定領隊要有國內外潛水機構證照，限帶八人；獨木舟規定要有一人為領隊，每組以二十人或十艘獨木舟為限。而立槳衝浪與獨木舟構造不同，立槳浮力大容易被吹走，危險性更大，再不修補漏洞，不知哪天要出「大事」。