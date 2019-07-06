立槳意外一次10人被沖走 專家提醒避流、浪、風、潮

2019-07-06 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新興水上活動立槳衝浪（ＳＵＰ）近年很夯，但東北角、北海岸近一個多月接連發生4起意外，玩家漂到外海回不來，最多一次還有十人漂出去。衝浪運動協會常務理事傅君然說，立槳衝浪板因充氣浮力大，很容易被大風浪沖到外海，若無專業衝浪教練帶領恐身陷危機。

很多立槳團搭配從海上欣賞知名景點如象鼻岩、金山燭台雙嶼等，或看日出、夕陽，受遊客歡迎，但近一、兩個月，北海岸、東北角接連發生四起立槳衝浪意外，最後雖都被救回，但也讓學員嚇出一身冷汗。

五月底同一天象鼻岩海域就有兩起立槳意外，先是一女被沖到外海，後來又有十人玩七艘立槳滑板被沖到外海幸好救回；六月中，金山燭台嶼海域也發生兩件立槳意外，兩玩家被沖到外海，出動直升機才成功救援，但因闖入禁止遊憩水域被罰款。

傅君然說，立槳在海上、河川、湖泊、平水都可玩，但須注意不同水域有不同風險，海域危險性較大，要注意風浪、潮流，湖面要注意重心不要失衡，河川激流則要避免撞岩石翻船。有時明明天氣非常好，但可能突然一陣強風或離岸流就漂出去，體力不支就滑不回來，玩之前得熟悉地形、天氣、風向、浪況。

資深潛水教練王銘祥說，去年他就在東北角救過兩台立槳，大西南風、大東南風從岸上看不出浪，漂出海要回來是很難的，不要以為一定有船會救。

南投縣日月潭水上觀光遊憩發展協會理事長解智同說，像日月潭水域雖平靜，仍不可輕忽，所以嚴格要求下水就須穿救生衣，且要著輕便衣服，避免落水後因衣物厚重影響救生。

海洋大學體育室教授曹校章指出，玩立槳要注意「流、浪、風、潮」四件事，分別是注意離岸流會把人帶出外海、浪大會把人捲走、逆風滑行很吃力會回不來，以及退潮也會把立槳滑板帶到外海。