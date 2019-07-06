氣象局：中南部仍有明顯雨勢 下周五才會緩和

2019-07-06 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



未來一周受西南風影響，西半部水氣多，雨勢也明顯。中央氣象局表示，中南部直接受西南風影響，有機會出現大雨甚至豪雨以上等級的雨勢，北部則要留意午後雷陣雨，也不排除有強烈雨勢出現，要特別留意。預計要到下周五，水氣減少，降雨時間才會慢慢緩和。另外，今天花東地區有機會出現焚風，要預防中暑。

氣象局預報員官欣平表示，今天中南部降雨機率高，台南、高雄、屏東容易有大雨、局部豪雨發生的機率，北部地區則要注意午後雷陣雨。

溫度方面，官欣平說，今天各地高溫約30到34度，另外他提醒，受西南風過山沉降影響，花東地區今天要注意有可能出現焚風，會有36度以上高溫出現的機率，要減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。

未來天氣方面，官欣平表示，明起到下周四主要都受西南風影響，中南部地區有陣雨或雷雨，尤其南部地區易有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。這波降雨預計要持續到下周五，待水氣減少，下雨時間縮短，雨勢才會慢慢緩和。