全台「最有錢」博物館 邀你好好認識「孔方兄」

2019-07-05 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



擁有台灣最豐富的錢幣收藏，國立歷史博物館(史博館)可說是全台灣「最有錢」的博物館。暑假期間，史博館推出以館藏貨幣為主題的「孔方兄與他的朋友們」特展，今起於台北松山文創園區開展。

史博館指出，此展邀請插畫家手繪館藏貨幣，創造出造型可愛的手繪角色，帶領民眾認識史博館的孔方兄(五銖錢)，並運用館藏充滿富貴氣息之版畫圖像轉化為扇面裝置散發財氣香味；館藏文物「搖錢樹」則華麗轉身為展場中兩棵掛滿錢幣的搖錢樹。

展覽同時與樂山教養院、宜蘭築夢家庭關懷協會、台南企業文化藝術基金會等公益團體合作，打造好玩且共融的展覽空間。透過孔方兄帶領民眾認識古代貨幣的文學歷史、傳統風水習俗以及授權應用等。

展覽期間另安排三腳蟾蜍錢包製作、占卜秀、金錢詩詞創作、印財神、招財貓、馬上有錢紙糊等工作坊圖像授權講座，豐富民眾對於貨幣的知識與全新體驗。

史博館去年七月起閉館進行修建，館長廖新田致詞時表示，史博館秉持「修館不休館，服務不打烊」的精神，於閉館期間持續為大眾提供服務。

●「孔方兄與他的朋友們─館藏數位圖像主題特展」自即日起至9月28日，在臺北松山文創園區南向製菸工廠1樓133號共創合作社交誼廳展出。