親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

長榮空姐稱病卻血拚 1年上班154天遭資遣

全台「最有錢」博物館 邀你好好認識「孔方兄」

2019-07-05 21:42聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

擁有台灣最豐富的錢幣收藏，國立歷史博物館(史博館)可說是全台灣「最有錢」的博物館。暑假期間，史博館推出以館藏貨幣為主題的「孔方兄與他的朋友們」特展，今起於台北松山文創園區開展。

史博館指出，此展邀請插畫家手繪館藏貨幣，創造出造型可愛的手繪角色，帶領民眾認識史博館的孔方兄(五銖錢)，並運用館藏充滿富貴氣息之版畫圖像轉化為扇面裝置散發財氣香味；館藏文物「搖錢樹」則華麗轉身為展場中兩棵掛滿錢幣的搖錢樹。

展覽同時與樂山教養院、宜蘭築夢家庭關懷協會、台南企業文化藝術基金會等公益團體合作，打造好玩且共融的展覽空間。透過孔方兄帶領民眾認識古代貨幣的文學歷史、傳統風水習俗以及授權應用等。

展覽期間另安排三腳蟾蜍錢包製作、占卜秀、金錢詩詞創作、印財神、招財貓、馬上有錢紙糊等工作坊圖像授權講座，豐富民眾對於貨幣的知識與全新體驗。

史博館去年七月起閉館進行修建，館長廖新田致詞時表示，史博館秉持「修館不休館，服務不打烊」的精神，於閉館期間持續為大眾提供服務。

●「孔方兄與他的朋友們─館藏數位圖像主題特展」自即日起至9月28日，在臺北松山文創園區南向製菸工廠1樓133號共創合作社交誼廳展出。

以史博館錢幣收藏製作的各式玩偶。圖/史博館提供
以史博館錢幣收藏製作的各式玩偶。圖/史博館提供
分享

史博館文創博物館
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

明起到下周四要帶傘！南部下大雨 其他地區午後雷陣雨

2019-07-05 21:57

「反鐵籠公投」集會將登場 警公布交管措施

2019-07-05 20:14

研究：肥胖天註定 飲食和運動影響更大

2019-07-05 19:49

影／房東電費怎麼收合理？禁超過夏季最高級距每度金額

2019-07-05 17:31

為兒使盡洪荒之力吹起造型泳池 鐵肺媽媽歎：幫老公都沒這麼賣力

2019-07-05 20:00

暑假志工到寒溪無處落腳 泰雅神父為蓋宿舍奔走募款

2019-07-05 17:51

走闖澳門路地裏 用街頭塗鴉做澳門尋寶者

2019-07-05 16:40

7成高中職生買菸暢行無阻 四大便利商店違規率爆增

2019-07-05 15:53

婦多汗失眠誤以為更年期 檢查竟是罹患糖尿病

2019-07-05 15:51

哥吃的不是麵包是回憶！從小吃到大的「話題麵包王」是誰

2019-07-05 15:45

限制產品含汞量 環署修正列管毒性化學物質汞管理規範

2019-07-05 15:35

八旬嬤腫瘤纏身 醫師靠這方法助她腫瘤消失

2019-07-05 15:23

7月6日高雄觀光日 不動產業者也軋一腳祭出好康優惠

2019-07-05 14:35

七日凱道反鐵籠公投 34路公車調整

2019-07-05 14:28

上下車刷卡多扣15元？北市府要求業者改正

2019-07-05 14:05

登革熱防治求「神助」？黃偉哲請南鯤鯓代天府共同宣導

2019-07-05 13:23

二仁溪台南仁德段堤防崩塌70多公尺 六河局搶修中

2019-07-05 13:11

台鐵嘉義殺警案 醫師提醒注意創傷後症候群

2019-07-05 13:09

高雄君鴻酒店無預警停業！暑假訂房近八成 各大訂房網、官網、粉絲團全無異常

2019-07-05 13:07

教醫護防身術 醫界葉問：最快防禦舉起手保護頭部

2019-07-05 13:06

漁船起居艙最多增10% 農委會：小型漁船擬放寬

2019-07-05 12:50

受限增建法令 船東：害漁民背負血汗漁船罵名

2019-07-05 12:46

他撞傷前額腫如兵乓球變「獨角獸」 竟是腫瘤搞鬼

2019-07-05 12:41

氣象局發特報 南部7縣市留意瞬間大雨

2019-07-05 12:17

這樣太好康！房仲祭賞屋送傢俱，2萬元消費券任你拿

2019-07-05 11:54

【重磅快評】今年暑假新活動：屏東抓綠鬣蜥給賞

2019-07-05 11:40

「烏龍院」風靡兩岸 敖幼祥創作40年將發行郵摺

2019-07-05 11:28

故宮南院鎮館之寶美猴王駕到 與策展人有一段故事

2019-07-05 11:22

ATR-72稱霸國內航線 民航局邀外國專家分享飛安經驗

2019-07-05 11:18

腸病毒疫情處高峰 台南出現首例併發重症

2019-07-05 10:25

氣象局：西南風吹來 南部雨下不停

2019-07-05 10:14

這5種蔬菜煮過再吃 營養翻倍

2019-07-05 10:14

台北底下秘密城市！竟含清、日、台三文化層

2019-07-05 09:30

搶救北門景觀！文化部古蹟保存計畫vs.北市府

2019-07-05 09:27

健康你我他／擦汗更衣 我運動後的SOP

2019-07-05 00:06

我的經驗／天天伸展 能自己治好五十肩？

2019-07-05 00:06

C肝新藥給付近罄 健保署拚加碼

2019-07-05 00:06

細胞療法 2醫院獲衛福部核准

2019-07-05 00:06

不捨！「孩子的書屋」創辦人陳爸驟逝

2019-07-04 23:48
看更多

熱門文章

韓粉霸氣拿200萬現金 給高雄市韓國瑜滅蚊

2019-07-05 11:17

這5種蔬菜煮過再吃 營養翻倍

2019-07-05 10:14

韓粉捐200萬防疫 蘇貞昌：高市有錢有人 缺的是沒有心

2019-07-05 17:15

高雄君鴻酒店無預警停業！暑假訂房近八成 各大訂房網、官網、粉絲團全無異常

2019-07-05 13:07

台南登革熱 與4年前疫情大爆發條件相像

2019-07-04 22:36

每日星座運勢／雙子運勢有貴人相助 想省錢別逛街

2019-07-05 00:00

比臉還大、超像枕頭！「大城黑糖饅頭」藏身南投埔里仍被瘋搶

2019-07-05 15:55

新婚超模 卡莉克勞斯裸身滾床 身上只有LV X Alex Israel聯名絲巾被

2019-07-04 22:34

台灣咖啡豆供應霸主用時尚品味闖蕩咖啡紅海！刷爆IG的話題咖啡館CAFE!N

2019-07-05 09:00

氣象局：西南風吹來 南部雨下不停

2019-07-05 10:14

韓粉捐200萬給韓國瑜滅蚊 陳其邁酸：市長應像土地公

2019-07-05 16:45

快來喔！宜蘭國際童玩節今下午3點起全國民眾免費試玩

2019-07-05 11:15

【賞文迴響】嫣紅蔓／公婆心中的兩把尺

2019-07-05 06:00

台北底下秘密城市！竟含清、日、台三文化層

2019-07-05 09:30

不捨！「孩子的書屋」創辦人陳爸驟逝

2019-07-04 23:48

小孟塔羅：沒生活品質、付出沒回報？測你會為了什麼事而罷工

2019-07-05 12:56

機票價格多少才算便宜？不想錯過捶心肝的「激省價」 看這裡

2019-07-05 12:30

八旬嬤腫瘤纏身 醫師靠這方法助她腫瘤消失

2019-07-05 15:23

嚴堵左營菜公里登革熱 自由黃昏市場深夜噴藥休市3天

2019-07-05 09:26

二仁溪台南仁德段堤防崩塌70多公尺 六河局搶修中

2019-07-05 13:11

上下車刷卡多扣15元？北市府要求業者改正

2019-07-05 14:05

腸病毒疫情處高峰 台南出現首例併發重症

2019-07-05 10:25

搶救北門景觀！文化部古蹟保存計畫vs.北市府

2019-07-05 09:27

哥吃的不是麵包是回憶！從小吃到大的「話題麵包王」是誰

2019-07-05 15:45

【我愛一個人煮-71】太陽臉／胡椒餅

2019-07-05 06:00

影／洗衣機發出怪聲 竟是3公尺長巨蟒躲在裡面

2019-07-05 16:54

登革熱防治求「神助」？黃偉哲請南鯤鯓代天府共同宣導

2019-07-05 13:23

登革熱防治經費 陳其邁：高雄6天就撥預算

2019-07-05 14:47

我的經驗／天天伸展 能自己治好五十肩？

2019-07-05 00:06

研究：肥胖天註定 飲食和運動影響更大

2019-07-05 19:49

教醫護防身術 醫界葉問：最快防禦舉起手保護頭部

2019-07-05 13:06

三星推65吋QLED 8K量子電視 4K夏季限定降萬元再送清淨機

2019-07-04 22:53

高雄連三天爆6例登革熱 本和里60翁宅在家也中鏢

2019-07-05 18:14

細胞療法 2醫院獲衛福部核准

2019-07-05 00:06

健康你我他／擦汗更衣 我運動後的SOP

2019-07-05 00:06

他撞傷前額腫如兵乓球變「獨角獸」 竟是腫瘤搞鬼

2019-07-05 12:41

氣象局發特報 南部7縣市留意瞬間大雨

2019-07-05 12:17

防治登革熱 陳其邁今下午到台南主持會議

2019-07-05 11:09

婦多汗失眠誤以為更年期 檢查竟是罹患糖尿病

2019-07-05 15:51

少等待！北市435處紅綠燈 中午縮短秒數

2019-07-04 23:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top