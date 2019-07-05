暑假志工到寒溪無處落腳 泰雅神父為蓋宿舍奔走募款

2019-07-05 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩蓉 ╱即時報導



「大專學生暑假來部落替孩子們課輔卻沒有地方讓他們住，造成困擾，實在對他們很不好意思啊！」第16屆醫療奉獻獎得主、天主教靈醫會首位泰雅族神父高國卿最近為了募款蓋學生的宿舍四處奔走，北上開會也隨身帶著募款計畫書，希望集結各界愛心，儘早把志工學生的宿舍蓋起來。

羅東聖母醫院在寒溪村的醫療復建站日前風光開張，在振興醫院復健團隊支援下，部落需要復健的中風患者和民眾不必再舟車勞頓，就近就可以獲得完整復健醫療服務。但是，解決了部落民眾的復健需求，高神父又為暑期前來服務的輔大文愛志工隊的學生無處落腳苦惱。

高國卿說，聖母醫院為了建立復健站把大學生和老師原先住的宿舍和廁所都拆了，但眼看著暑假開始了，部落孩子也很期待志工隊的大學生前來上課、帶活動，卻無處容身，所以輔大教授求助教會，請求在寒溪天主堂後方另蓋二層的鋼構房舍供大學生住宿及提供部落孩子課後課輔的場地，讓來部落服務的大專生、老師和神父們有地方住。

為了找資源，日前高國卿神父北上開會，還隨身帶著募款計畫書，高神父說，天主堂讓寒溪國小的孩子課後到教堂寫功課，同時有教友協助照料，讓孩子們寫完功課吃完晚餐，再由司機送孩子回部落，日前就有善心人士捐出小巴，讓孩子可以安全到家，讓高神父十分感動。