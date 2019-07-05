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尼古丁有害大腦 青少年別碰新興菸品

2019-07-05 17:16中央社 台北5日電

菸品常是青少年初次嘗試的成癮物質，國健署今天提醒，尼古丁對發育中的腦部有害且影響學習，不管是紙菸或電子煙、加熱式菸品都有危害，切莫相信新興菸品助戒菸言論。

衛生福利部國民健康署下午發布新聞稿指出，根據調查發現，有超過5成吸菸學生買菸時未被店家拒絕，並有超過4成的商家違規賣菸給青少年，顯見販菸業者未能落實查驗消費者的年齡及證件。

另一個國健署委託的調查也發現，107年各類販菸業者違法以檳榔攤和傳統商店違規率最高，連鎖便利商店、連鎖超市或大賣場違規率則約3成。相較106年調查結果，連鎖便利商店違規率增加幅度明顯，增加約1.4倍，各類商店整體違規率也較106年上升3成。

國健署菸害防制組長羅素英受訪時表示，青少年的紙菸吸菸率有略微下降，商店違規賣菸的違規率增加可能與店家輕忽法律規定、沒有做好員工教育有關，未來會加強稽查，且提醒店家，任何人不得供應菸品給青少年，違者最高可處新台幣5萬元罰鍰。

羅素英說，更令人擔心的是新興菸品對青少年的危害。根據食藥署檢測的結果，有8成的電子煙都含有尼古丁，加熱式菸品也有尼古丁，菸品常是青少年第一次嘗試的成癮物質。

根據美國國家成癮物質濫用中心報告，發育中的腦部對尼古丁相當敏感，菸品的尼古丁會影響青少年的大腦發展結構、影響學習，且愈早吸菸者成年後愈容易成為重度吸菸者，也使青少年更容易受到非法藥物的誘惑。

依據103年全國物質使用調查結果也發現，相較於非吸菸者，使用菸品及電子煙的人使用非法藥物的比率高達14.35倍。

羅素英表示，外界常有電子煙、加熱菸品「助戒菸」、「比紙菸更無害」等言論，但都是業者用似是而非、零星的研究成果來做有利的論述。紙菸盛行多年，有許多學術研究累積，但新興菸品是近年流行產物，各國現在都已投入相關研究，也已有研究指出，加熱式菸品會增加氣喘、心臟疾病、中風的風險，不能說研究不夠多就是沒有危害。

暑假時期，國健署將加強稽查青少年常出現的活動、娛樂場所。羅素英也提醒，家長應該多注意孩子的交友狀況，陪孩子做有益身心健康的活動，也要注意零用錢使用狀況，避免孩子陷入菸害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國健署便利商店戒菸
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