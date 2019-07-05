青年鹿樂實踐家計畫 獎金最高10萬元

2019-07-05 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



教育部青年發展署辦「青年鹿樂實踐家計畫」，鼓勵18至35歲青年深入偏鄉，規畫與偏鄉學校及社區互動的服務學習企畫，獎金最高達新台幣10萬元。

青年署表示，目前已有8個團隊獲「青年鹿樂實踐家計畫」實踐獎金，團隊服務類型豐富多元，有學童甜點烘焙教學、心理培力工作坊、書藝課程教學、創意玩智高、課業輔導、社區關懷等，提供偏鄉學童更多元的學習資源及機會，也為偏鄉部落注入一股新活力。

國立政治大學心理培力團隊由6名教育系大三學生組成，他們未來將投入諮商與輔導相關領域工作。他們目前除修習學校教育學程外，也正為取得綜合活動領域的專長認證努力。他們對偏鄉教育具有高度熱忱及使命感，同時具備前進學校輔導學童相關知能。

該團隊選擇位處台中新社區的迷你小學中和國小服務。他們表示，教育是翻轉現況的機會，希望協助當地學童強化自己的心理素質，透過活動設計及小團體活動帶領，培養其計畫力、溝通力、情緒力及未來力。他們以不同於傳統教師的角色，成為孩子的分享者，藉由不同觀點幫助學童建構其挑戰世界的軟實力。