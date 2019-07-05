7成高中職生買菸暢行無阻 四大便利商店違規率爆增

2019-07-05 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



未成年無菸大漏洞就在你厝邊，最新調查發現，去年全台近6成國中生及7成高中生買菸暢行無阻，各類商店賣菸給未成年者違規率較106年上升了3成，其中以檳榔攤和傳統商店違規率最高，但值得注意的是，連鎖便利商店違規率增加幅度最多，增加約1.4倍。

為了解業者違法販菸給未成年者情況，消費者文教基金會定期以喬裝測驗調查，去年4月至10月期間，於全國22個縣市共抽測660家菸品販賣場所，由已年滿18歲的大學生穿著當地高中制服前往店家購菸，測試業者是否拒絕賣菸。

調查結果發現，107年各類販菸業者違法賣菸比率從106年度的31.8%上升至42.7%，其中以檳榔攤和傳統商店違規率最高分別為59.7%及47.4%，連鎖便利商店違規率則為28.0%、連鎖超市或大賣場是29.5%。

相較於106年調查結果，檳榔攤、連鎖便利商店、連鎖超市或大賣場為規律都呈現上升趨勢，其中又以連鎖便利商店違規率增加幅度最明顯，從11.8%上升至28.0%。四大超商違規率依序是萊爾富4成、統一超商3成、全家便利商店2成以及OK超商1成。

前年賣菸品的場賣菸給未成年違規率好不容易下降，當初專家指出，是連鎖業者將禁賣菸品給未成年加入員工訓練見效，消基會執行董事游開雄認為，連鎖超商教育訓練應較有制度、規模，去年違規率攀升主因是教育訓練疏忽或不落實，公司對員工教育訓練要求，造就各超商違規幅度差異。

游開雄也坦言，便利商店員工汰換速度快也是原因之一，超商員工一定比例是工讀生，當教育訓練密度不高，就會出現認知空窗期，加上新進員工還在熟悉不同新作業，造成違規機率偏高，建議超商有雙重警示，當收銀機系統刷到菸品時，多會跳出提醒查驗身分視窗，員工也落實證件驗證年齡。

國健署菸害防制組長羅素英說，測試違規商家屬於「不合格但未違法」，因測試者是18歲以上成年人，所以無法開罰，但這批不合格業者名單，包含店家名稱、地址已發函至地方衛生局，這些違規業者將成為各地衛生局加強宣導與重點稽查對象，若繼續知法犯法，最高可裁罰5萬元。

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