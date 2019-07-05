婦多汗失眠誤以為更年期 檢查竟是罹患糖尿病

2019-07-05 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



57歲羅姓婦女長期焦慮、怕熱、多汗、失眠及反覆性陰道感染，初期以為是更年期到來，到處就醫仍不見改善，到童綜合醫院就診檢查，竟發現羅婦的糖化血色素已經高達11，確診為第二型糖尿病，經中藥治療，除血糖控制穩定以外，陰道發炎症狀也獲改善。

另一名50歲吳姓男子，晚上夜尿、頻尿，又常覺得口乾舌燥、怕熱，因此影響睡眠，其糖化血色素已高達14，經醫師治療後，不但血糖控制穩定，夜尿、頻尿的問題也改善。

童綜合醫院中醫科醫師陳建雄指出，許多第二型糖尿病患者早期沒有明顯症狀，加上對自身健康忽略，沒有定期健康檢查，等到症狀變嚴重，才驚覺罹病。在中醫門診中，協助許多患者確診第二型糖尿病，及早抓出病因和早期介入治療，大幅下降患者因暴露在高血糖狀態下造成的危險，並提高生活品質。

陳建雄表示，傳統中醫理論多認為糖尿病屬於陰虛，但以滋陰藥物針對糖尿病前期、早期和中期來治療，效果不理想。近年創新的中醫觀點認為，第二型糖尿病病程包括「鬱、熱、虛、損」，早期多屬「鬱、熱」，患者常表現出上火的症狀，如口渴多飲、小便頻數、食慾亢進、容易飢餓、煩躁、便祕、怕熱、多汗、焦躁、失眠、頭脹、頭暈、反覆陰道炎、尿道炎、皮膚炎等症狀。

陳建雄說，在「鬱、熱」這兩個階段，身體機能處在過度亢奮狀態，這時期身體的胰島細胞其實是過度分泌，長期處在這種狀態下，會讓胰島細胞逐漸疲乏，甚至衰竭，最終身體無法再分泌足夠的胰島素，必須依靠注射胰島素治療。所以早期治療的方向是「清熱瀉火」，截斷這種機能過度亢奮的狀態，可讓胰臟適度休息，延長胰島細胞的「使用年限」。