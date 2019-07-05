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限制產品含汞量 環署修正列管毒性化學物質汞管理規範

2019-07-05 15:35聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

配合聯合國「汞水俣公約」(Minamata Convention on Mercury)規範汞產品管制，環保署公告修正毒性化學物質汞管理事項，加強我國汞之管理，以符公約規定。其中受到限制的包括部分燈管、氣壓計、濕度計、壓力計、血壓計、液體比重計等等。

環保署表示，汞進入人體主要途徑為吸入或飲食等，一旦進入人體即難被排出，導致惡心、嘔吐及腹痛等症狀，長期累積甚至對大腦、神經系統及肝、腎、肺等器官造成損傷，且汞具有不易分解及生物濃縮特性，在環境中不斷循環並累積於生物體內，進而對人體健康及環境造成影響。

環保署表示，聯合國汞水俣公約2017年8月16日正式生效，規定日常生活中常見的鈕扣型電池、開關及繼電器、照明燈具、螢光燈、化妝品、農藥相關產品及氣壓計、濕度計、壓力計、溫度計、血壓計等非電子測量儀器等汞產品，全面嚴格限制產品含汞量，並於西元2021年起禁止生產、進口或出口。

環保署因應管理事項修正，共召開4場次跨部會分工及管制研商會議，研商我國汞管理分工及管制策略，並研擬成立跨部會管制小組，共同為汞產品進出口把關；並與業者召開3場次產品研商會議，均表示了解公約規定並逐步改用無汞替代品，環保署並考量業者所提意見，參照公約豁免用途納入修正規定得以排除管制。

環保署聯合國器官
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