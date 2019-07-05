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八旬嬤腫瘤纏身 醫師靠這方法助她腫瘤消失

2019-07-05 15:23聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

免疫療法正夯，晚期癌症患者，到底該選擇標靶還是免疫療法，才有機會能延長生命？基隆長庚腸胃科主治醫師嚴卓立表示，需要依照患者的身體狀況以及副作用帶來的影響，才能做出最好的決定。

今年剛滿80歲的王奶奶，患有慢性C型肝炎，定期追蹤期間，於6年前被發現肝臟長出2公分的腫瘤，後續陸續做了電燒治療，但去年初回診，胎兒蛋白高達4萬2255，電腦斷層檢查後發現王奶奶腹部淋巴結腫大，經評估，使用標靶藥物，腹部淋巴結腫瘤消失，目前仍持續用藥控制病情。

嚴卓立表示，使用第一線的標靶藥物，幫助腫瘤消失或是減少的機率僅有1％到8％左右，若第一線以及第二線藥物能接軌使用，能大幅延長患者性命，晚期肝癌的治療選擇，目前愈來愈多元，目前一線治療多會使用口服標靶，若失去效果則會進入到第二線治療。

嚴卓立表示，目前第二線治療的選擇有標靶與免疫治療，基本上皆可與一線標靶藥物做接軌治療，且在今年均已有條件下開放健保給付，協助減輕患者經濟上的負擔。

不過，二線標靶藥物與一線標靶藥同樣都具有副作用，服用後可能會出現手足起水泡、脫皮、疼痛、腹瀉、高血壓，但可透過藥物控制及劑量調整緩解不適。

免疫療法雖然在促使腫瘤縮小反應上表現良好，除了自費金額較高，因是增強全身免疫系統的作用機轉，若出現副作用也有較高風險，偶有危及生命，需要依賴醫師的警覺性及早處置。故醫師與患者事前都需審慎評估考量，以選出最合適的治療方法。

晚期癌症患者，到底該選擇標靶還是免疫療法，才有機會能延長生命？ 圖／聯合報系資料...
晚期癌症患者，到底該選擇標靶還是免疫療法，才有機會能延長生命？ 圖／聯合報系資料照片
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