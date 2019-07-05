7月6日高雄觀光日 不動產業者也軋一腳祭出好康優惠

2019-07-05 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄觀光日7月6日開跑，高雄市長韓國瑜發出韓粉觀光動員令，不僅飯店、餐飲業，連不動產業也要加入，趕上這次觀光日熱潮，高市不動產業者推出「高雄旅遊看好屋住好房優惠」，凡是於暑假或業者優惠期間，來高雄旅遊購屋民眾，業者贈送全套家電用品或同等價值折扣，目前已有城揚、華雄、京城等建設參與這項優惠活動。

工務局表示，高雄基礎建設開發完善，利用濕地、公園綠地、自行車道建構綠色生態廊道，提供市民朋友休憩、充滿綠意的生活空間外，也創造林園海洋濕地公園、中都濕地、阿公店水庫自行車道等都市特色新地景，深獲旅遊業者好評，成為高雄熱門旅遊景點，因為觀光產業快速成長，吸引許多購屋客戶注意眼光。

高雄市不動產開發商業同業公會理事長黃炯輝表示，隨著基礎建設的興建，突顯周邊城市景觀問題，周邊房市出現高雄在地特色的「高雄厝」產品，規劃有綠化及光電的屋頂、有園藝的景觀陽台，結合戶外的綠色生態，大幅提升生活品質，讓房市高雄厝產品反應熱烈，意外成為吸引來高雄旅遊的賣點之一。

高雄市大高雄不動產開發商業同業公會理事長林詠盛表示，高雄房產及不動產交易熱絡，這次推出「高雄旅遊看好屋住好房優惠」，在暑假或業者優惠期間購屋並交易完成，業者贈送全套家電用品或同等價值的折扣，買到賺到，千萬不要錯過本次機會，歡迎到高雄一遊。