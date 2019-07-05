七日凱道反鐵籠公投 34路公車調整

2019-07-05 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



國民黨籌備七七「反鐵籠公投」抗議活動，宣布活動流程。記者周志豪／攝影 分享 facebook

為配合7日北市中正區凱達格蘭大道等路段舉辦的「反鐵籠公投」集會活動，凱道周邊道路將從當日0點至24點分兩階段管制；公車配合改道行駛，也預估將有34條公車路線受影響，並取消停靠30個站位。

公運處說，因應維安需要，警方將依現場情況彈性調整管制範圍，公車易受影響臨時取消停靠部分站位，若需於預定遊行時段前往管制區及遊行動線周邊地區，建議搭乘捷運至目的地，避免行程受影響。

公運處也呼籲民眾可多加留意公運處網站或加入臺北市政府LINE官方帳號且訂閱交通措施訊息，以即時了解道路管制情況；如果對公車改道有任何疑問，可打電話至站牌上各公車調度站詢問，或透過臺北市民當家熱線1999（外縣市：02-27208889）了解相關訊息。

受影響公車分別為：0東、2、5、18、20、22、37、38、88(含區)、204、208、222、227、232、249、261、265(含區)、270、295、297、604、630、648、651、670、835、849、仁愛幹線、和平幹線、信義幹線、觀光巴士紅線、觀光巴士藍線、藍1、1717。

將實施2階段交通管制情形如下：

【第一階段】

凱達格蘭大道(中山南路〔不含〕至公園路〔不含〕)東、西向全線車道，於7月7日0點起管制車輛通行。(視交通狀況提早或延後管制)

【第二階段】

中山南路(忠孝東路〔不含〕至仁愛路〔不含〕)往南方向快車道；中山南路(常德街〔不含〕至愛國東路〔不含〕)往南方向快、慢車道；中山南路(信義路〔不含〕至愛國東路〔不含〕)往北方向快、慢車道；仁愛路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)往西方向快、慢車道；信義路1段(中山南路〔不含〕至林森南路〔不含〕)往東方向快、慢車道，預計於7月7日13時至18時管制車輛通行。(視交通狀況提早或延後管制)