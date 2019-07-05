上下車刷卡多扣15元？北市府要求業者改正

2019-07-05 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



7月1日起雙北搭公車必須上下車都刷卡，但是新制上路後，但有民眾投訴搭乘857號公車，從板橋花市到捷運徐匯中學站，下車時被多收15元，對此三重客運回應，可能是司機在進入緩衝區後，太早或是太晚按下按鈕，才導致多扣款，只要民眾反應並告知卡號就會退費，市府已經要求業者改正。

公運處科長張元榜說，新制上路後首日有24件民眾反映被多扣款，隔日(2日)民眾反映降到個位數，到目前只有少部分有發生溢扣乘車費用部分，主要都是駕駛操作驗票機部分沒有依照公司SOP規定。

張說已督促各公車業者加強駕駛教育訓練及督導駕駛依規定操作驗票機，公運處也持續主動派員進行稽查作業，如經查報或民眾反映上下車刷卡產生溢扣情形，將由公車業者負責補償，並將納入公車年度評鑑且將審酌情節並依公路法規定裁罰，以維乘客乘車權益。

公運處呼籲，如果乘客搭車後發現有被多扣款的情形，可提供搭乘日期與時間(捷運站可查詢交易紀錄)、公車路線、起訖站、電子票證卡號(於卡片背面)及聯絡方式給經營該路線之公車業者，或利用北市府HELLO TAIPEI單一陳情系統或北市民當家熱線1999，提供上述乘車資料，若經查明屬實將由各公車業者負責補償並以最便利於民眾領取方式處理(如匯款、郵寄或至便利商店領取等)。