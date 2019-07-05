7成網友促加熱菸納管 綠委要求3個月給答案 勿再踢皮球

2019-07-05 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



新興菸品「加熱菸」屢被海關扣押，是否於法有據引發論戰。超過5000位網友日前在國發會平台連署，關務署、衛福部依法將於7月18日前提出正式說明。民進黨立委何志偉、蔡易餘今天也舉行記者會，要求衛福部在3個月內定義加熱菸屬於何種商品，衛福部、財政部不要再互踢皮球。

繼日本、義大利後，美國5月1日也核准加熱式菸品上市銷售。不過，衛福部認為，加熱式菸品風險、定位不明，民眾若攜帶加熱式菸品入境，海關將予以扣押。網路盛傳，部分水貨商私下攜帶菸彈「菸彈（菸草棒）」闖關販售，成為管理漏洞。

針對網友連署，爆料公社今天也發起網路投票，「請問您認為主管機關會怎麼回覆提案人？」

A、依法行政放行加熱菸。B、更多國家未開放、加熱菸會釋放有毒物質、就是要護航紙菸商，所以不給開放。

該投票將近1萬人次投票，截至目前為止，71％網友支持「主管機關依法行政放行加熱菸」，29％網友認為「主管機關會編理由阻擋加熱菸」。

有網友留言，「其實沒開放也沒差，因為水貨太好買了，還有蝦皮到店，開放後說不定菸彈價格比水貨貴，而且限制也會變多」、「放心啦，在過幾個月，會有一堆準備選立委的人出來聲援」、「連署平台如果有用，台灣就不會亂了」。

何志偉今天舉行「抽菸不好，但戒不了菸怎麼辦」記者會，加熱式菸品被海關扣押的陳情人說，海關人員都說不清楚扣押原因，他不是要提倡菸品，而是沒有明確法規就扣押民眾財物，這樣對嗎？

何志偉說，衛福部、財政部不要再互踢皮球，呼籲衛福部在3個月內明確定義加熱式菸品的性質，以及後續作法。蔡易餘說，倘若水貨橫行，對健康的影響更大。

衛福部表示，目前國際對加熱式菸品沒有標準檢驗方法，很多報告也指出會有毒性物質釋出，「這並非減害商品」；會持續蒐集國際報告跟研究，基於保護兒童及青少年健康，反對加熱式菸品進口。

關務署指出，海關目前扣押的加熱式菸品約4萬多條，「扣押並非沒有法據」，但開放必須待國民健康署、國庫署認定加熱菸屬性後，「海關才可以放行。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康