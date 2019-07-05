登革熱防治求「神助」？黃偉哲請南鯤鯓代天府共同宣導
台南市長黃偉哲今天到南鯤鯓代天府向萬善爺祈求風調雨順，並期許登革熱疫情流行能夠早日結束，百姓不要再感染生病，黃偉哲說「最重要的這要神也要人」，自己也要做，神明才會幫忙我們，他強調，目前壓力真的很大，看他的表情就知道了。
黃偉哲和南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜示範巡倒清刷，他表示，有些人認為已經清理得很乾淨，地板都擦拭很多次，還會有登革熱，就是要跟市民報告，「魔鬼就在細節裡」，很多細節的地方沒有注意到，譬如拜拜的時候，插花的花瓶，花瓶裡有水有花，蚊子喜歡躲在那裡，在水裡產卵，一般人比較不會注意到，蚊子就又跑出來了。還有就是天溝，天溝一般就是下雨下在屋頂，收集雨水排水用的，但天溝如果沒有清理的話，尤其是天氣如果變好，如果沒有清，剛好有積水，蚊子在那裡產卵產生蚊子。
黃偉哲強調，對於巡倒清刷及登革熱的防治，一定要趕盡殺絕，寸草不生。寧可錯殺不可放過，不管有沒有孑孓，不管它是不是陽性的，所有的積水容器全部都要倒掉，一定是用超前部署，寧信其有的方式來處理，希望藉著市民、宗教團體，志工，還有所有這個公務員的努力的情況下，能夠把疫情壓下來，要把蚊子完全消滅是很難啦，但是要把病媒蚊壓到最低，能夠靠著不再叮咬，不再成為傳播的途徑，這點是大家努力的目標。
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