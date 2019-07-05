登革熱防治求「神助」？黃偉哲請南鯤鯓代天府共同宣導

2019-07-05 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市長黃偉哲今天到南鯤鯓代天府向萬善爺祈求風調雨順，並期許登革熱疫情流行能夠早日結束，百姓不要再感染生病，黃偉哲說「最重要的這要神也要人」，自己也要做，神明才會幫忙我們，他強調，目前壓力真的很大，看他的表情就知道了。

黃偉哲和南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜示範巡倒清刷，他表示，有些人認為已經清理得很乾淨，地板都擦拭很多次，還會有登革熱，就是要跟市民報告，「魔鬼就在細節裡」，很多細節的地方沒有注意到，譬如拜拜的時候，插花的花瓶，花瓶裡有水有花，蚊子喜歡躲在那裡，在水裡產卵，一般人比較不會注意到，蚊子就又跑出來了。還有就是天溝，天溝一般就是下雨下在屋頂，收集雨水排水用的，但天溝如果沒有清理的話，尤其是天氣如果變好，如果沒有清，剛好有積水，蚊子在那裡產卵產生蚊子。