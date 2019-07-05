高雄君鴻酒店無預警停業！暑假訂房近八成 各大訂房網、官網、粉絲團全無異常

2019-07-05 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



以「台灣最高的五星級酒店」自許的高雄君鴻酒店，無預警傳出歇業消息，各大官網依然接受訂房，飯店網站與粉絲頁仍大打暑假活動，絲毫看不出停業跡象。根據媒體報導，君鴻酒店於4日上午接獲法院通知，須於本月8日完成點交程序，因此君鴻決定最快於5日歇業；對此，君鴻酒店表示不方便發言，將會透過聲明稿回應，但截稿前仍未發布。

繼大八餐飲無預警停業後，今日又傳出高雄地標85大樓的君鴻酒店即將歇業，據了解，今年3月以54.4億元標下該物業的凱德唐股份有限公司證實，4日接獲高雄市政府通知君鴻酒店將歇業的消息。

君鴻國際酒店位處高雄地標「高雄85大樓」內，鄰近三多捷運站及百貨購物商圈，便捷的小港國際機場、捷運、火車站近在咫尺，地利便捷；飯店位居37~85樓的雲端高度，可從各角度環賞港都千變萬化景緻，也被譽為「台灣最高的五星級酒店」。據了解，飯店共592間客房，餐飲與住房表現不差。前身為「高雄金典酒店」，原業主為幸福人壽董事長鄧文聰，因積欠債務而被法拍，經過2次流標後，第3次才由由海霸王二代經營者莊自立掛名負責人的凱德唐公司以54.4億元標下。