教醫護防身術 醫界葉問：最快防禦舉起手保護頭部

2019-07-05 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



三軍總醫院基隆分院今天上午驚傳泌尿科世姓醫生遭病患持球棒攻擊受傷，有「醫界葉問」之稱的三總基隆分院外科護理科主任許瀚仁說，平時醫院都有醫師自保訓練，球棒當時朝世姓醫師的頭部攻擊，幸好醫師反應快，迅速舉起手防護頭部，否則就慘了。

據了解，30多歲陳男前天因頻尿到醫院看診，但疑不滿被醫師觸診下體，今天上午持球棒闖入世姓醫師看診間攻擊，醫生以手部阻擋，但右手及右腹被球棒打傷，導致紅腫、挫傷就醫，陳男當場被制伏，遭警方帶回偵訊，以違反醫療法偵辦。

三總基隆分院外科護理科主任許瀚仁說，根據診間護理師表示，男子攻擊兩下，第一下朝醫師頭部攻擊，第二下朝右腹部打，平時醫院都有醫師自保訓練，球棒當時朝他頭部攻擊，幸好醫師反應快，迅速舉起手防護頭部，否則就慘了。

許瀚仁表示，醫師要防範暴力，醫院平時都有訓練自保，最快的防禦就是第一時間舉起手保護頭部，手掌內側貼住耳朵，至少可以有緩衝，被打也只會打到手肘，今天醫師就是因為有這樣保護頭部，所以球棒沒有直接打到頭部，未受重傷。但他提醒，最好還是善用周遭的東西，最快的就拿起手邊鍵盤擋在前面，或其他物品，否則如果是鐵棍，可能手就骨折或者被打斷。

許瀚仁有武術功夫背景，他多年來教導醫護人員如何自保，他表示，很多醫院發生暴力事件，社會正義雖然都站在醫師這一方，但是被打受害的還是醫師，醫人前要學會先保護自己。

許瀚仁以在精神病房、加護病房服務10多年經驗，多年前開始練習巴西柔術防身，後來另學源自俄羅斯軍隊的Systema武術，融合在一起獨創「醫療護身術」，讓醫護人員面對暴力對待，不再只有挨打，也有能力阻止暴力，保護自己。醫院內有不少人跟他學，練身體也保護自己，必要時能派上用場。