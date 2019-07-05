漁船起居艙最多增10% 農委會：小型漁船擬放寬

2019-07-05 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會漁業署日前公告「漁船建造許可及漁業證照核發準則執行注意事項」，規定新建漁船的起居艙最多只能增加10%，對100噸以下的小型漁船影響大。有船主認為增加10%，無法改善漁工空間不足問題；農委會表示，100公噸以下的小型漁船，會放寬規定。

農委會副主委陳添壽表示，農委會已經發現問題，產業團體也有陸續反映，漁業署預計把100噸的小漁船汰舊噸數，從原本法案中的10%，放寬為15%至20%，讓小船有更多的空間，改善船員漁工居住空間不足的問題。

陳添壽今天與漁業署人員南下，與小釣漁船、產業團體溝通。他表示，漁業署是徵詢造船廠以及業者，才訂出汰建後增加10%，用來改善船員生活空間。

他說，當初是急著讓大船早點改善，所以公告該規定。對1000噸的大船來說，10%就增加100噸空間，船員的生活空間會很充足；但100噸的小船，汰建成110噸的船，僅多了10噸，對改善船員空間當然不夠。他自己也認為，不能以一套統一的標準，去套用不同類型、條件的漁船。

陳添壽說，改善船員漁工的生活條件，是人道問題，對大船來說，現行10%規範沒有問題；但小船就會比較辛苦，特別是小船到其他國家的港口，對方有權登船檢驗，就會因此被糾舉。現在發現問題，漁業署會立刻修正。