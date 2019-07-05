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受限增建法令 船東：害漁民背負血汗漁船罵名

2019-07-05 12:46聯合報 記者彭宣雅╱即時報導

我國漁船常被人權團體批評漁工生活空間狹小，有虐待之嫌。有船東、產業團體認為，船上活動空間本來就相對狹窄，就算有心要汰建改善，依規定只能增建10%，仍不足改以善漁工生活環境，讓他們背負「血汗漁船」罵名，是陷漁民不義。

日前漁業署公告「漁船建造許可及漁業證照核發準則執行注意事項」第15條之4規定，新建漁船汰舊噸數至多只能增加10%，也就是說，淘汰100噸的舊船只能建一艘110噸的新船，對於100噸以下的小型漁船來說，增加10%的起居艙根本空間不足。

船東蔡宗龍表示，改善漁工生活空間是趨勢，建議條件較差的老舊漁船應該汰換，也能減少違規違法的事件，政府好管理。他說，但以小釣漁船的條件，有法令綁住，願意改也不可能達到符合人權團體的標準。每次去別的國家港口，觀察員會登船檢查，就會被說船員生活環境窄小是「血汗漁工」，他也很無奈。

台灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰表示，確實收到許多船長的反映，台灣約有800多艘這類100噸以下的小船，這些小船原本空間就狹小，在汰建比率上很吃虧，10%的比率要改善船員生活空間根本無濟於事。他認為應改給予為達到改善目的所需增加的噸數才對，尤其船型較小的漁船，要有較大幅度增建空間。　

聯合國國際勞工組織（ILO）所訂漁撈工作188號公約目的是保障漁民在漁船上工作的最低要求、服務條件、住宿和膳食；職業安全和衛生保護、醫療和社會保障等。

此公約也含批准漁船住艙的建造或改建計畫；要維護住艙和廚房，對衛生和總體安全、健康和舒適條件，要考慮通風、取暖、製冷和照明等，還包括宿舍、餐廳、其他生活空間位置大小，以及抽水馬桶、洗浴設施等衛生設備，同時提供足夠的冷熱水。

船東、產業團體認為，船上活動空間本來就相對狹窄，就算有心要汰建改善，依規定只能增...
船東、產業團體認為，船上活動空間本來就相對狹窄，就算有心要汰建改善，依規定只能增建10%，仍不足改以善漁工生活環境，讓他們背負「血汗漁船」罵名，是陷漁民不義。圖/台灣鮪延繩釣協會提供
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