他撞傷前額腫如兵乓球變「獨角獸」 竟是腫瘤搞鬼

2019-07-05 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



47歲李先生2年前曾撞傷前額，當時有一瘀血腫塊、沒特別護理。之後雖逐漸消退，仍殘存一小點皮下腫塊，原以為只是因撞到所以腫起，不料這腫塊越長越大，最後更大如乒乓球，因長在前額正中央，他尷尬化身獨角獸而備感困擾，只好就醫，才發現原來這個「角」的真實身分是脂肪瘤。

書田診所整形美容科主任醫師黃季怡指出，脂肪瘤發生原因與受傷造成組織增生有關，幾乎都可追蹤到創傷病史或慢性刺激；若撞擊力道或面積大，發生機率就高，即使沒傷口也可能增生，但妥善照護即可預防。但也有部分患者是不明原因或全身多發性導致，此類較難預防。

現代人聞「瘤」喪膽，撞傷就形成腫瘤光聽就覺得很嚇人，黃季怡說，撞傷後局部組織增生成的皮下腫瘤，如脂肪瘤等，大多為良性，對健康不會影響，但若放任腫瘤持續長大，當腫瘤生長位置在關節處，活動就可能會受限 、長在外觀處會嚴重影響社交。

另外，除脂肪瘤，因增生的組織不同會形成不同皮下腫瘤，如纖維瘤、血管瘤、骨瘤；門診觀察發現，依撞擊的部位不同，好發皮下腫瘤的種類也不一。在前額常見脂肪瘤，唇部血管豐沛容易長出血管瘤，下顎因軟組織不多，骨頭受碰撞刺激就易形成骨瘤，大腿處則是纖維瘤。

若不想撞出腫瘤，好好照顧傷口是不二法門，黃季怡說，撞傷的衝擊點雖然可能只是一小點，但周邊組織仍會產生發炎反應，傷害沒撞到的組織，為避免發炎時間長，導致傷害範圍擴大，即使沒明顯傷口的撞傷48小時內應立即冰敷，降低組織過度增，兩天之後再改為熱敷。

熱敷5天也就是受傷一周後，若患部有腫塊可採按摩消散。黃季怡特別提醒，按摩絕不是用搓的，滾雞蛋按摩法、用沙拉油、豬油揉患部都是NG且無效方法，正確方式是找到硬塊以拇指輕輕下壓，同時在該定點畫圓揉。有傷口首要預防感染，當傷口長好發現有疤痕，可以拇指輕輕下壓局部加壓。