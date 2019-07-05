氣象局發特報 南部7縣市留意瞬間大雨

2019-07-05 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



受西南風帶來水氣影響，南部地區已經有明顯雨勢，中央氣象局10時50分發布大雨特報。

氣象局今天凌晨5、6點左右已經針對南部地區發布大雨特報，近中午時間再發布一次。氣象局指出，受西南風影響，今日彰化以南地區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。