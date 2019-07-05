衛福部公布細胞治療核准醫院 未准濫做可檢舉

2019-07-05 11:57 中央社 台北5日電



衛福部公布經核准的細胞治療醫院及項目，全台目前僅2家醫院、2種項目可施做細胞治療。醫事司長石崇良說，政府會嚴格審查，民眾不要誤信坊間誇大不實廣告，也可提出檢舉。

台灣癌症免疫細胞協會3日向衛生福利部喊話，自民國107年9月公布細胞治療的特管辦法讓醫療機構申請後，衛福部遲遲沒有公布核准的醫療機構。不少民眾對細胞治療引頸期盼，也常寫訊息到協會詢問，很想知道哪些醫院可以做細胞治療、療程價格是否合理等。

協會理事長紀君霖表示，坊間不少醫療院所宣稱能做細胞治療，民眾沒有足夠資訊判斷，可能誤信被騙，甚至會希望協會幫忙介紹醫療院所，但協會無法介紹。希望政府嚴格把關，除公布核准計畫的詳細資訊，也要持續把關實驗室品質。

醫事司4日公布經核准的細胞治療醫院及治療項目，截至上月底已核准三軍總醫院及中國醫藥大學附設醫院2家醫院，得執行自體免疫細胞治療惡性血液腫瘤及部分第四期實體癌的治療。

醫事司長石崇良表示，特管辦法開放6項自體細胞治療項目，醫療機構得擬定完整計畫書提出申請，內容需包括細胞治療療程、技術說明書、細胞完整製程與品質控管計畫等。

衛福部為保障民眾權益，除嚴格審查醫療院所施作安全性與品質，也要求施行醫院應依治療成效訂定分階段收費方式，並須訂定可能情形的收費或退費方式，包含無法產生符合規格的細胞製品（含檢體量不足）、病人身體狀況經醫師評估不適合繼續接受治療、因其他無法預期因素，未能按原治療計畫完成療程。

石崇良說，目前還有26家醫療機構、超過50件申請案還在審查中，也有診所提出申請，但目前只有2家醫院核准。核准的醫療機構會陸續公布在衛福部網頁。

依目前臨床證據，細胞治療並非癌症治療的萬靈丹。石崇良說，有相關需求的民眾應徵詢主治醫師的專業意見，切勿聽信坊間誇大不實的違法廣告，且民眾如有發現醫療院所不當宣稱、或任何醫療機構或廠商未經許可執行細胞治療，可向地方衛生局、衛福部專線檢舉，以避免無辜民眾受害。

紀君霖說，在癌友「有限的時間、殷切的期待」下，盼中央和醫療院所能「多為病人想一點」，在價格合理且兼顧安全的治療方向下，讓癌友真正享有「多一個治療選擇」。

由於坊間收費亂象層出不窮，協會也鼓勵病友，一旦發現不當廣告、藉此得利或不當治療的醫療機構，不論是否親自接受治療或曾接受諮詢者，都可以蒐集相關資料向各地衛生局檢舉，打擊不當利益操作者。