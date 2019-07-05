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【重磅快評】今年暑假新活動：屏東抓綠鬣蜥給賞

2019-07-05 11:40聯合報 主筆室

各地輪番冒出頭的外來種生物帶來不少困擾，地方政府的手法如出一轍，獎勵民眾捕捉，抓到可換錢或獎品，但迄今幾無成功案例，只是徒然浪費公帑，外來種越抓越多。

正在強力推動的是屏東抓綠鬣蜥，抓到可以換一包市價三百多元的《老鷹紅豆》，本月一日開辦，還在熱頭上；不過，熟悉外來種防治及移除的學界人士都不看好，過往經驗，不但無法移除，且越移越多。

綠鬣蜥氾濫，要怪之前當寵物養的流行；幼體綠鬣蜥顏色可親，不具攻擊性，當寵物有吸引力；但稍稍長大後就不可愛了，張牙舞爪的模樣雖不致傷人，但不再那麼可親。不具環境、生態倫理的飼主直覺的動作是野放，公園、溝渠、稻田任意放養。

台灣外來種肆虐愈發嚴重，寵物野放是很大的亂源。水庫、湖泊讓人聞之色變的凶猛「魚虎」怎麼來的？一樣是之前水族館強力推銷的觀賞魚「三線鱧」，幼體鮮豔漂亮，養在水族箱裡很吸睛，沒料到迅速增長到一、二尺長，水族箱容納不下，相對就不可愛了，常態的去處是野放。牠口腔兩排環形利齒，像開罐器能把其他的魚攔腰咬斷。

花錢獎勵民眾獵捕能移除嗎？至今沒有成功的例子。甫才宣告失敗的是嘉義移除沙氏變色蜥。原產古巴、中美洲的此外來種登陸台灣已十多年，嘉義縣十多年花了很多經費致力移除。最近一波是去年，不分公母，一隻五元，結果百萬獎金二小時發光；之後改成只限母蜥，一隻六元，民眾哪分得出公母？最荒謬的是，原本是為移除外來種，竟然有人專門養沙氏蜥來領獎金。

外來種若成功登陸，幾乎就移除無望。屏東此番設定移除目標還有福壽螺，那更是不可能；福壽螺是上世紀七○年代自南美洲引進台灣，積極移除了五十年，現況是越移越多。福壽螺生存能力極強，完全離水的環境還能活兩個月，當然是過江猛龍。

台灣唯一成功移除的外來種，是花蓮移除帶漢它病毒的緬甸小鼠，不是防治人員厲害，而是小鼠登陸地點上有立霧溪，下有木瓜溪，左側是台九線，右邊太平洋，等同完全封閉的環境，才可能移除成功。

不發獎金，怎麼消滅外來種？確實「移除」講得好聽，可能做的至多是控制擴散面積而已。增加環境警覺，第一時間發現外來種入侵，防患未然最關鍵。

「吃素的酷斯拉」綠鬣蜥殘害屏東農田，令農民苦不堪言，縣府連續兩年捕獲超過千餘隻。...
「吃素的酷斯拉」綠鬣蜥殘害屏東農田，令農民苦不堪言，縣府連續兩年捕獲超過千餘隻。 圖／屏東縣政府提供
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