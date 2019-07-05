「烏龍院」風靡兩岸 敖幼祥創作40年將發行郵摺

2019-07-05 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



以「烏龍院」等系列作品聞名海內外的漫畫大師敖幼祥，創作至今40年不輟，近年來在花蓮潛心創作，也投身公益。花蓮郵局與敖幼祥合作，發行「40周年限量珍藏版郵摺」，限量推出2000分，每分299元，本月15日起可到花蓮縣內各郵局購買。

1979年7月21日，敖幼祥的創作刊登在民生報上，是他的作品首次發表，也是成為職業漫畫家的開始。40年來，他累積199冊各類漫畫作品，熱愛創作的他也勇於嘗試，包括單格、4格漫畫、動畫等，這幾年還投入烏龍院漫畫小巴、慈善募款餐會等公益性活動。

花蓮郵局響應行政院推動台灣原創漫畫產業，也希望記錄敖幼祥珍貴的創作歷程，發行「動漫大師敖幼祥40周年限量珍藏版郵摺」，由敖幼祥親自操刀設計，將他創作過的人物，仿郵票方式一張張呈現出來，底圖搭配珍貴的手稿創作圖，封面則是烏龍院活寶大長篇第一集封面。

敖幼祥說，郵摺把他創作中最具代表性的作品，依年代，像小郵票的排列方式，不但做個整理，也讓喜歡漫畫的讀者了解他的創作過程。

敖幼祥珍藏版郵摺將於7月15日正式發行，花蓮郵局特意選在21日，辦理「動漫大師敖幼祥40周年創作紀念」臨時郵局，場地暫定在花蓮火車站，現場購買郵摺可獲得敖幼祥親筆簽名。